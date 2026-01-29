Del corazón a 4.000 hogares: el calendario solidario de Ibiza que apoya la lucha contra el cáncer

Nunca nadie está preparado para que el cáncer entre en su vida y tampoco para ver sufrir a un hijo o a una hija. Cuando todo esto se junta, de algún modo, el ser humano tiene la capacidad de sacar fuerzas. Son necesarias para apoyar, acompañar, mantener la esperanza... Hay ocasiones en las que el desenlace no es bueno, pero también hay ocasiones en las que sí lo es. Independientemente de ello, a veces se trata de una experiencia que gesta solidaridad y despierta la voluntad de encontrar la manera de ayudar.

Así nació una iniciativa que une a diferentes protagonistas que han pasado por estos momentos difíciles. La impulsó José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, en colaboración con la Asociación Elena Torres por la investigación para la detección precoz del cáncer. Fruto de esta unión, en 2018 se imprimió el primer calendario solidario de la asociación, que se vende en los supermercados Eroski entre octubre y enero y cuya recaudación se destina a financiar el proyecto que esta abandera. Un trabajo que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka, que desarrolla una tecnología pionera para detectar el cáncer en fases iniciales mediante análisis de sangre.

"Ahora mismo está trabajando en fase cuatro para cinco [de diez], y ojalá que nosotros contribuyamos a conseguir que un día nos digan que hemos encontrado esa solución al cáncer de mama y de pulmón, que es hacia donde va este proyecto, y podamos ayudar a muchísimas personas a la vez", señala Izquierdo.

Promover el conocimiento sobre el cáncer

Ayudar es el objetivo central de una propuesta que "sale del corazón": hacerlo económicamente para impulsar la investigación, pero también para que se promueva el conocimiento sobre esta enfermedad. Izquierdo recuerda como si fuera ayer el momento en el que un médico avisó a la familia de que su hija Nidia, con apenas 14 años, tenía cáncer y la dificultad que en aquel momento supuso comprender lo que significaban aquellas palabras: "Cuando te dicen que tienes esta enfermedad no sabes de qué te hablan porque nunca hemos sido capaces de, a pesar de no tenerla, indagar o investigar qué tipo de enfermedad se nombra cuando se habla de cáncer... Y una de las cosas principales es entender de qué nos hablan".

Otra realidad vino cuando visitaron la unidad de Pediatría en Pamplona en la que se trató a Nidia: "Yo decía que no podía ser lo que estaba viendo. Que no era posible que desconociéramos que todo esto pasaba, porque había desde niños recién nacidos hasta cerca de los 14 años, y muchísimos... No podía ser. Y, en este no puede ser, avanzas y ves que todo va bien... Que, tocamos madera, ha pasado todo... Pero hay muchas personas que se quedan en el camino", indica, sobre esta verdad que no se olvida.

Mientras seguían los controles rutinarios, a raíz de unos amigos en común, Izquierdo conoció la Asociación que Mari Carmen Gutiérrez fundó en 2015 para combatir la enfermedad que acabó con la vida de su hija Elena Torres Gutiérrez —a quien rinde homenaje— y brotó la intención de crear algo por el bien común.

La colaboración con el producto de kilómetro cero

Desde que comenzó esta colaboración, el producto local ha sido una pieza imprescindible de la iniciativa. El calendario en sí surgió para potenciar los frutos que dan estas tierras: "Que la gente sepa que todo lo que podamos aportar como kilómetro cero en las tiendas Eroski de Ibiza y Formentera, va a estar siempre", señala Izquierdo.

Para visibilizarlos, la participación de los empresarios de las Pitiusas ha sido clave desde el inicio, y no ha dejado de crecer. Desde hace ocho años, el calendario muestra algunos de los negocios y espacios más representativos de las Pitiusas junto a sus impulsores, así como a amantes de la gastronomía y del producto local. Además de estos patrocinadores, el calendario también cuenta con colaboradores que no aparecen en las fotografías (sí sus logos) pero apoyan con un donativo que extiende el círculo de solidaridad en el tiempo.

"Merecen reconocimiento basándose en que les hemos propuesto que apoyen solidariamente y algunos a la vez aparecen en las fotos que lanzamos al mercado y que llevan a que un mes del año en curso estén en 4.000 hogares", apunta Izquierdo. Este número es exacto: desde hace dos ediciones se imprimen 4.000 ejemplares, 1.500 más que al principio, y a día de hoy ya están agotados. Los calendarios se venden por seis euros y habrá que esperar hasta finales de este año para tener el de 2027, en el que todavía hay hueco para nuevos patrocinadores y colaboradores.

Una cifra récord que demuestra solidaridad

Una parte de los calendarios se ponen a la venta en los supermerdados Eroski de Ibiza y Formentera y otra parte la vende Izquierdo entre las empresas, que piden grandes cantidades para sus clientes. En cada edición, de hecho, se supera la recaudación de la anterior, ya que cada colaborador también aporta lo que puede. De esta forma, este año el récord ha ascendido hasta los 42.057 euros, cifra que dista mucho de los nueve mil que se consiguieron en la primera edición.

¿Qué significa para Izquierdo que su iniciativa haya alcanzado tal importe? Algo que va mucho más allá de los números: "Tengo un buen amigo que también pasó por el tema del cáncer... Una hija única, mucha lucha, y finalmente no consiguió el objetivo de que siguiera con vida", cuenta con la voz entrecortada. "Después de muchos años, en una ocasión en la que estábamos desayunando, me comentaba que después de todo lo que había llevado hacia delante, creía que había encontrado su sitio por alguna razón y, como fue mi caso, era que se dedicaría a ayudar a las personas con desconocimiento, con sufrimiento, que tienen este problema a su alrededor... Me quedé asombrado. Esto es de verdad una acción solidaria. Esto es comprometerse con el prójimo y sacar fuerzas de donde no las hay".

Izquierdo evidencia que el valor de ese calendario, ese papel que representa el paso de los días, significa mucho más. Casi como una metáfora apunta que, a pesar de la "huella" que queda para siempre sea uno u otro el desenlace de esta devastadora enfermedad "hay que dejar a un lado lo que pasó y seguir adelante. Avanzar con lo que puedes hacer y disfrutar".