El Consell de Ibiza cambiará la conexión de los tótems para enlazarlos con Alsa

El Consell de Ibiza ha decidido intervenir directamente para que los tótems informativos de las paradas de autobús de la isla puedan funcionar cuando arranque la nueva contrata de transporte público. La institución ha optado por actualizar la conexión de todos los postes a través de su contrato vigente con Vodafone, con el objetivo de que los equipos se conecten al servidor de Alsa y puedan mostrar a los usuarios el tiempo estimado de espera y otros avisos de servicio.

Las conexiones de recarga ya están oxidadas. |

La medida se enmarca en un conflicto que arrastra el proyecto desde su despliegue. Los tótems forman parte de una instalación ejecutada por Red.es dentro de Ibiza Smart Island, un proyecto adjudicado en 2018 por casi seis millones de euros. La financiación fue compartida: el 60% lo aportó el Gobierno de España y el 40% restante el Consell de Ibiza. Pese a que los postes exhiben el anagrama del Consell, la institución recalca que no son de su propiedad porque pertenecen a la entidad pública estatal. En parte, por el rechazo a que se vincule a la institución insular con esos trastos.

Según la información trasladada por un portavoz, el Consell ha defendido «en numerosas ocasiones» que la instalación se realizó de forma «muy defectuosa», por lo que se ha requerido a Red.es para que adopte «acciones inmediatas». El problema, sin embargo, se ha vuelto especialmente urgente por la inminente entrada en funcionamiento del nuevo contrato de transporte público y por la necesidad de aprovechar las herramientas digitales del futuro operador.

Urgencia

En una de las últimas reuniones técnicas y políticas mantenidas sobre esta cuestión, se expuso la necesidad de solucionar la conectividad «con urgencia». El motivo es que la plataforma de Alsa permite conocer la posición de cada vehículo y estimar cuándo llegará a la siguiente parada, una funcionalidad que depende de que los postes puedan recibir datos fiables y mostrarlos en pantalla. Que no es el caso actualmente.

Ante el riesgo de que el nuevo servicio arranque sin información en tiempo real en las marquesinas, el Consell ha decidido «tomar la iniciativa» y actualizar la conexión de todos los tótems mediante Vodafone. La institución avanza que los nuevos routers podrían llegar «esta semana», un paso que debería permitir la conexión con el servidor de Alsa en cuanto la empresa pueda iniciar la contrata.

El Consell subraya que esta intervención no cierra el debate sobre responsabilidades. La actualización se realizará «sin perjuicio de que haya alguna liquidación a favor del Consell llegado el momento», lo que deja abierta la vía a reclamar ajustes o costes derivados de las deficiencias detectadas en el proyecto original. Desde la institución insular se insiste en que tomó esta decisión «tras varias reclamaciones por escrito» y después de una reunión en la que se analizó la posibilidad de que fuera Red.es o el Consell el que instalara la tecnología. Optaron por lo segundo «para ser más ágiles y comenzar a dar el servicio».

Tecnología obsoleta

El pasado mes de julio, el vicepresidente primero del Consell y responsable de Movilidad, Mariano Juan, advirtió, evidentemente enfadado, de que los postes de las paradas inteligentes incorporaban «una tecnología obsoleta» que, en la práctica, impedía que sirvieran para su cometido. Remarcó que no se recepcionarían unos tótems incapaces de funcionar y que, si no se corregían, Red.es tendría que retirarlos.

Juan explicó que uno de los puntos críticos de esas instalaciones era la ausencia de tecnología 4G, necesaria para transmitir datos en tiempo real. Además, aseguró que se habían detectado «un centenar de deficiencias», aunque admitió que el tipo de tecnología instalada podía no constituir un incumplimiento contractual, lo que dificultaba obligar a Red.es a sustituirla.

Ahora, con el nuevo operador a las puertas (depende de una decisión judicial que se conocerá en breve) y la expectativa de que el usuario vea por fin cuándo llega su autobús, el Consell apuesta por una solución pragmática: asegurar la conectividad de los tótems para integrarlos con Alsa.