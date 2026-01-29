Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silvia, Carolina, Clara, Juan Carlos... Conoce a los 14 comerciantes de Ibiza que quieren que compres en el pequeño comercio

El Ayuntamiento de Ibiza pone cara al pequeño comercio en la campaña 'Et conec, em coneixes'

Algunos protagonistas de la campaña

Algunos protagonistas de la campaña / A. E.

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Tienen cara y ojos. Y una persiana que levantan todos los días. Un umbral que cruzar y tras el que están ellos y ellas, defendiendo su negocio, su medio de vida. Se enfrentan todos los días a la compra online y a los monstruos empresariales con sus propias armas: ellos mismos. Que la gente les conozca, sepa quiénes son, entienda cómo trabajan. Si algo no está bien, ellos dan la cara. Si hay un problema, el cliente sabe dnde acudir con sus quejas.

Precisamente en eso, poner cara y ojos al pequeño comercio, es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ibiza en su última campaña de promoción del comercio local, que lleva como lema 'Et conec, em coneixes' y que consiste, precisamente, en presentar a 14 de ellos.

Una florista, un carnicero, una peluquera... Convertidos en modelo

La florista, el carnicero, la joyera, la peluquera, la fotógrafa (sí, casi todo mujeres)... son los protagonistas de los carteles. Se han convertido en modelos y muestran aquello que ofrecen o sus herramientas de trabajo: unas zapatillas de ballet, una cámara de fotos, una col, una ensaimada, una roja...

El Consistorio quiere "poner en valor la importancia de consumir productos locales y apoyar el comercio de proximidad" y destaca que el comercio de proximidad es "un sector clave para la dinamización económica, social y urbana de Ibiza".

Esta iniciativa, "destaca el papel fundamental de los establecimientos locales en la vida cotidiana de la ciudad y refuerza el vínculo entre los comerciantes y la ciudadanía". Minchiotti añade: "Queremos remarcar que apostar por el comercio local contribuye a mantener una economía más sostenible y arraigada en el territorio, a preservar la identidad de la ciudad, a generar ocupación y a garantizar unas calles vivas durante todo el año".

Noticias relacionadas y más

Seguro que conocen a más de uno.

Clara Torres, florista del Mercat Nou

Clara Torres, florista del Mercat Nou / A. E.

Pep Planells 'Murtera', del Mercat Pagès

Pep Planells 'Murtera', del Mercat Pagès / A. E.

Sabrina Trevisano

Sabrina Trevisano, Dance Centre and Arts / A. E.

Silvia Zorrilla, fotógrafa

Silvia Zorrilla, fotógrafa / A. E.

Carolina Afro

Carolina Afro / A. E.

Olympia Hage

Olympia Hage / A. E.

Anna Reixach, Pictro Moda

Anna Reixach, Pictro Moda / A. E.

Carmen Marí, zapatería Peuets

Carmen Marí, zapatería Peuets / A. E.

Juan Carlos, carnicero del Mercat Nou

Juan Carlos, carnicero del Mercat Nou / A. E.

Carmen Cárcel, pastelería Bon Gust

Carmen Cárcel, pastelería Bon Gust / A. E.

Pescadería Vicente del Mercat Nou

Pescadería Vicente del Mercat Nou / A. E.

Antonia Calderón, Ashtoria Nails

Antonia Calderón, Ashtoria Nails / A. E.

Caterina Segarra, peluquera en Ana Guasch

Caterina Segarra, peluquera en Ana Guasch / A. E.

Sabrina Trevisano

Sabrina Trevisano / A. E.

Silvia, Carolina, Clara, Juan Carlos... Conoce a los 14 comerciantes de Ibiza que quieren que compres en el pequeño comercio

Silvia, Carolina, Clara, Juan Carlos... Conoce a los 14 comerciantes de Ibiza que quieren que compres en el pequeño comercio

