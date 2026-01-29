Carreteras de Ibiza: vía libre a la remodelación del acceso a Santa Agnès de Corona

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha ratificado en el pleno celebrado este jueves la recepción del tramo final de la carretera de Santa Agnès, que le ha cedido el Consell de Ibiza como titular de esta vía. Esta cesión, en la que los grupos de la oposición se han abstenido, permitirá al Consistorio emprender sus planes para embellecer el acceso a la localidad.

El principal objetivo es disponer de los terrenos necesarios para habilitar una acera que una la iglesia con la escuela, tal y como reclabaman desde la asociación de vecinos. Además, se prevé soterrar las instalaciones aéreas existentes en la carretera EI-500, desde el punto kilométrico 10.900 al 11.450, ya en el pequeño núcleo urbano junto a la parroquia.

Sant Rafel

En el pleno municipal también se ha debatido el estado del núcleo urbano de Sant Rafel, a raíz de una moción de control presentada por el PSOE. La concejala socialista Neus Marí ha criticado "el déficit de inversiones municipales" en la localidad, así como los retrasos que sufren el plan especial de protección de la iglesia ("se espera desde hace cinco años") y el parking Josep Planells, así como la falta de una plaza pública.

Marí también ha lamentado "la falta de mantenimiento y limpieza" del núcleo urbano y las molestias a los vecinos que ocasionan las discotecas Amnesia y UNVRS. Por su parte, el concejal responsable del área de Sant Rafel, Marcos Roig, ha destacado que en los últimos años se han llevado a cabo importantes inversiones en infraestructuras, como la escoleta pública o la remodelación de las gradas y vestuarios del campo de fútbol.

Además, ha asegurado que esta última temporada se han acabado las molestias por los ruidos con la insonorización de Amnesia. Roig admite la existencia de quejas vecinales por los botellones que se forman en la zona, pero destaca que las dos discotecas se van a implicar para evitar estas prácticas.