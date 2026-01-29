Política
Carmen Ferrer amenaza a la concejala de Vox en Santa Eulària: "A la tercera, te echaré del pleno"
El pleno de enero de Santa Eulària vive un momento de máxima tensión durante el debate de una moción sobre la baliza V-16
Aunque el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Santa Eulària vive varios momentos de tensión entre los distintos grupos municipales, hay uno que destaca por encima del resto. La alcaldesa, Carmen Ferrer, advierte a la concejala de Vox Paula Salsoso por su comportamiento durante la sesión: «Ya te he advertido dos veces y, como sigas así, a la tercera te echaré».
El enfrentamiento entre Salsoso y Ferrer se produce tras más de dos horas y media de sesión plenaria, durante el debate del penúltimo punto del orden del día: una moción del grupo municipal Vox relativa a la baliza V-16. La edil de la formación verde se opone frontalmente a la obligatoriedad de disponer de este dispositivo en los vehículos.
Una vez concluye su intervención, Salsoso cuchichea en repetidas ocasiones durante el turno de réplica de otros grupos políticos, una actitud que genera el malestar de la alcaldesa.
Finalmente, la moción de Vox no prospera, al recibir el voto en contra del resto de fuerzas políticas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
- Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal