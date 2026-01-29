Carmen Ferrer amenaza a la concejala de Vox en Santa Eulària: "A la tercera, te echaré del pleno"

Aunque el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Santa Eulària vive varios momentos de tensión entre los distintos grupos municipales, hay uno que destaca por encima del resto. La alcaldesa, Carmen Ferrer, advierte a la concejala de Vox Paula Salsoso por su comportamiento durante la sesión: «Ya te he advertido dos veces y, como sigas así, a la tercera te echaré».

El enfrentamiento entre Salsoso y Ferrer se produce tras más de dos horas y media de sesión plenaria, durante el debate del penúltimo punto del orden del día: una moción del grupo municipal Vox relativa a la baliza V-16. La edil de la formación verde se opone frontalmente a la obligatoriedad de disponer de este dispositivo en los vehículos.

Una vez concluye su intervención, Salsoso cuchichea en repetidas ocasiones durante el turno de réplica de otros grupos políticos, una actitud que genera el malestar de la alcaldesa.

Finalmente, la moción de Vox no prospera, al recibir el voto en contra del resto de fuerzas políticas.