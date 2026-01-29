Caídas de árboles y tejados volados: trece actuaciones urgentes de los Bomberos de Formentera en seis horas por la borrasca 'Kristin'

Los Bomberos de Formentera vivieron una jornada de intensa actividad este miércoles coincidiendo con la alerta naranja por la llegada de la borrasca 'Kristin' a las Pitiusas, con fenómenos costeros adversos y fuertes vientos.

Entre las 16 y las 22 horas, el cuerpo realizó un total de 13 servicios, la mayoría vinculados a situaciones de riesgo derivadas del temporal. Según ha informado el Consell de Formentera, los efectivos actuaron en siete avisos por caída de árboles, además de intervenir en dos casos de tejados con riesgo de desprendimiento y en otros dos relacionados con placas fotovoltaicas con peligro de caída.

Durante ese mismo dispositivo, los bomberos atendieron también un aviso por un cableado eléctrico que estaba produciendo chispas en una farola. Además, se recibió una falsa alarma de apoyo al 061 por una apertura de puerta que finalmente no requirió intervención.

En el operativo participaron cuatro bomberos y un sargento, con el apoyo de dos voluntarios de Protección Civil, un agente de Medio Ambiente y dos efectivos de la brigada de Bomberos Forestales de Ibanat, además de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. El Consell ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencias y seguridad desplegados durante el episodio de meteorología adversa.

La situación se estabilizó a partir de la noche. Desde las 22 horas del miércoles hasta las 9 horas de este jueves no se registraron nuevas incidencias. No obstante, esta mañana, el turno entrante se ha desplazado a la Mola para completar dos actuaciones pendientes del día anterior: la tala de un pino que no pudo retirarse por limitaciones de medios y el corte de una rama con riesgo de caída en las inmediaciones de la escuela de la Mola.

Precintada un tramo de la playa de es Copinar

Además, los Bomberos de Formentera han precintado un tramo de la playa des Copinar como medida preventiva, después de que el fuerte oleaje provocara una caída de rocas. La medida busca garantizar la seguridad de las personas usuarias de este espacio.

Desde el Consell de Formentera se ha reconocido la labor de los Bomberos de Formentera y del resto de cuerpos intervinientes, y se ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad durante episodios de meteorología adversa y respetar las zonas que permanezcan precintadas.