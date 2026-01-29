Jorge Rodríguez (Aemet): “En una semana ha llovido en Ibiza más de lo que suele llover en todo el mes de enero”

Ibiza vive un enero marcado por lluvias persistentes, fuertes rachas de viento y un mar especialmente alterado. Un escenario poco habitual para la isla, acostumbrada a inviernos más estables, que ha llevado a muchos residentes y profesionales del mar a preguntarse si se trata de un episodio excepcional o de una nueva normalidad climática.

Durante todo el mes, la llegada encadenada de borrascas ha dejado registros de precipitación muy por encima de la media, además de temporales marítimos que han complicado la navegación. Para entender qué está ocurriendo exactamente, por qué Baleares se ve especialmente afectada y qué puede esperarse en las próximas semanas, Jorge Rodríguez, portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las islas, responde sobre las claves atmosféricas de este enero inusualmente húmedo y ventoso:

Este año está lloviendo mucho y con bastante viento en Ibiza. ¿A qué se debe esta situación?

Estamos teniendo una actividad atmosférica muy rica. Durante todo el mes de enero se ha producido una sucesión de borrascas que se han ido formando sobre el mar, lo que está dando lugar a este tiempo tan inestable.

¿Qué fenómeno meteorológico concreto lo provoca, desde un punto de vista científico?

Las borrascas se están generando en el Atlántico Norte y están muy relacionadas con la posición de la corriente en chorro, que es la que determina la meteorología en buena parte de Europa. En estos momentos, esa corriente se encuentra en latitudes más bajas de lo habitual, lo que favorece la formación y el desplazamiento de estas borrascas hacia el suroeste europeo.

¿Por qué este patrón afecta de manera tan notable a Baleares?

Afecta tanto a Baleares como a la Península, pero es cierto que normalmente los temporales atlánticos no suelen tener tanto impacto en el archipiélago. En este caso, las borrascas tienen tanta fuerza que llegan a Baleares con bastante energía para poder producir estas precipitaciones significativas.

¿Estamos ante una situación normal para esta época del año o es un enero excepcional?

La semana pasada, en Ibiza, se registraron de media unos 67,4 litros, cuando lo habitual para todo el mes de enero es que caigan unos 48 litros. Es decir, en solo una semana llovió bastante más de lo que se espera en un mes completo. Además, cuando aún no ha terminado enero, ya llevamos acumulada aproximadamente un 50% más de precipitación de lo normal para este mes.

Si lo comparamos con el año pasado, ¿está lloviendo mucho más?

Estas comparaciones no se hacen con un solo año, porque un año aislado no es representativo. Para saber si un periodo es húmedo o seco utilizamos promedios largos. Nosotros trabajamos con el periodo de referencia de 30 años, concretamente entre 1991 y 2020, tanto para precipitaciones como para temperaturas.

¿Eso significa que en febrero podría llegar una mejora del tiempo?

Sí, en principio sí.

¿Cómo se determina cuándo termina una borrasca y empieza otra?

Eso se observa muy bien en los mapas meteorológicos. Una borrasca está asociada a una zona de bajas presiones con una circulación cerrada a su alrededor. Cuando llega, se produce una disminución de la presión en superficie, y cuando se aleja, la presión vuelve a aumentar. Con la siguiente borrasca ocurre lo mismo.

Desde el punto de vista marítimo, ¿estas condiciones están siendo especialmente complicadas para la navegación?

Sí, la situación es complicada. No solo por el mar de viento, provocado por rachas intensas, sino también por el mar de fondo. En temporales como el actual, el viento recorre una gran distancia sobre el mar: se acelera desde el estrecho de Gibraltar y llega hasta Baleares. Ese largo recorrido hace que el mar de fondo acumule mucha energía, y es lo que puede causar daños en las zonas costeras.

¿Este patrón de lluvias y viento puede dar pistas sobre cómo será el próximo verano?

De momento no tenemos indicios claros. A corto plazo, lo que sí indican nuestras predicciones estacionales es que febrero será un mes normal en cuanto a precipitaciones y ligeramente cálido en temperaturas.

¿Existe alguna relación directa entre un invierno muy lluvioso y lo que ocurre después en verano?

A veces hay patrones globales que pueden estar relacionados, porque existe una tendencia general a que se repitan determinadas configuraciones atmosféricas, pero no siempre ocurre así ni se puede establecer una relación directa.

¿Hay ya alguna previsión para primavera o verano?

De momento no, todavía es pronto.