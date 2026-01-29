Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Josep espera que el polideportivo de Can Guerxo esté reformado en verano

Tras los daños de la dana hay un proyecto para renovar el pabellón con fondos europeos

El polideportivo de Can Guerxo.

El polideportivo de Can Guerxo. / Toni Escobar

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Sant Josep

Sant Josep espera que el pabellón de Can Guerxo esté renovado este verano. El tercer teniente de alcalde y concejal de deportes, Xicu Ribas, compartió su deseo de que el suelo y la cubierta de la cancha se puedan cambiar cuanto antes, después de los daños que causó la dana de octubre. El proyecto está redactado y, según Ribas cuenta con un millón de euros, financiados con fondos europeos.

