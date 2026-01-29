Sant Josep espera que el polideportivo de Can Guerxo esté reformado en verano

Sant Josep espera que el pabellón de Can Guerxo esté renovado este verano. El tercer teniente de alcalde y concejal de deportes, Xicu Ribas, compartió su deseo de que el suelo y la cubierta de la cancha se puedan cambiar cuanto antes, después de los daños que causó la dana de octubre. El proyecto está redactado y, según Ribas cuenta con un millón de euros, financiados con fondos europeos.