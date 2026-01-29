Enfrentamiento en el pleno de Sant Joan por la falta de seguridad vial en Sant Miquel

La aprobación "definitiva" del presupuesto municipal para este 2026, algo que el equipo de gobierno considera "una herramienta clave para la planificación y ejecución de las políticas y servicios municipales durante el próximo año", centra la sesión del pleno del Ayuntamiento de Sant Joan de este jueves.

Orden del Día

El pleno ha aprobado en este día, además del presupuesto, la cuenta general 2024. Apuntan que "en el orden del día se han incluido mociones presentadas por grupos de la oposición, relativas, entre otras cuestiones, a la mejora de la red viaria, la seguridad y la iluminación en distintos puntos del municipio, la gestión de determinados servicios municipales y la accesibilidad en instalaciones educativas".

Críticas de la Agrupación de Electores

El pleno ha aprobado "por unanimidad" dos mociones presentadas por la Agrupación de Electores de Sant Joan, "relativas a la instalación de iluminación en los puntos de recogida de residuos en el ámbito rural y a la supresión de barreras arquitectónicas en el Camp d’Aprenentatge de sa Cala".

Proponen esta mejora en materia de seguridad debido a que "la iluminación en los puntos de recogida de residuos es una medida necesaria para mejorar la seguridad de los usuarios, evitar accidentes y facilitar el correcto uso de los contenedores mediante la correcta identificación de los colores de cada fracción".

Desde la Agrupación muestran "su firme malestar" por el "rechazo del equipo de gobierno del Partido Popular a otras mociones consideradas prioritarias". Lamentan, especialmente, "las relacionadas con la seguridad vial en el núcleo urbano de Sant Miquel". La instalación de radares pedagógicos en los puntos más conflictivos del municipio, se encuentra entre las propuestas rechazadas, "una medida preventiva ampliamente demandada por los vecinos y orientada a reducir la velocidad y concienciar a los conductores".

La Agrupació también denunció en el pleno que "tras más de dos años, el equipo de gobierno no haya sacado la convocatoria pública para cubrir la plaza de dirección de la escoleta municipal, pese a haber insistido reiteradamente sobre esta cuestión en anteriores plenos y en el turno de preguntas", apuntan desde la organización. Denuncian que "se puede entender que la plaza se esté cubriendo de manera poco transparente y poco democrática", dada que la falta de convocatoria, "da lugar a interpretaciones preocupantes".

Créditos para "bienestar animal"

Asimismo, desde el Ayuntamiento aseguran que el presupuesto 2026, "incorpora créditos adecuados y suficientes, para atender actuaciones vinculadas al bienestar animal, la gestión de animales abandonados, el control de colonias felinas y las acciones de sensibilización ciudadana, integradas en los programas municipales correspondientes". Durante este trámite, recalcan, "se registraron reclamaciones y alegaciones formuladas por el Partido Animalista con el Medio Ambiente, pero que "tras el análisis técnico y jurídico, el pleno ha acordado desestimarlas íntegramente al no concurrir ninguna de las causas tasadas previstas en la normativa de haciendas locales".