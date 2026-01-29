Puente aéreo entre Ibiza y Madrid: hasta seis vuelos diarios con esta compañía

Iberia Express ofrecerá este verano un aumento de vuelos entre Madrid y Baleares, con conexiones directas y frecuentes con Ibiza, Mallorca y Menorca. En el caso de Ibiza, la aerolínea operará hasta seis vuelos diarios por sentido, dentro de un programa que alcanzará los 250 vuelos semanales con el archipiélago durante la temporada alta.

La programación de verano, que arrancará el 29 de marzo y se extenderá hasta octubre, busca mejorar la conectividad tanto para visitantes como para residentes y contribuir a la desestacionalización del turismo, tal y como detalla la compañía aérea en un comunicado. Según ha explicado la directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, la compañía es "muy consciente de que Baleares trabaja para promover un turismo más sostenible" y quiere colaborar en ese objetivo facilitando una conectividad eficiente y estable.

Los horarios están diseñados para permitir conexiones óptimas con más de 100 destinos internacionales del grupo Iberia en Europa, América Latina y Estados Unidos, explican desde Iberioa Express. De hecho, cerca del 20% de los pasajeros dela compañía viajaron en conexión en 2025, y un 10% enlazaron con destinos internacionales.

Mercado estratégico

Baleares es uno de los mercados estratégicos para la aerolínea. El año pasado, Iberia Express operó más de 9.000 vuelos con las islas, con una puntualidad media en salidas del 93,83%, un dato que ha contribuido a que la compañía haya sido reconocida como la aerolínea más puntual de Europa en 2025, por tercer año consecutivo, según la consultora Cirium. En Ibiza, la puntualidad en salidas alcanzó el 93,53%, situándose muy cerca de Mallorca y Menorca.

La aerolínea también destacó su elevada regularidad operativa, del 99,76% en 2025, lo que refleja un bajo nivel de cancelaciones, en su mayoría por causas ajenas a la compañía y generalmente recuperadas el mismo día, según detalla la aerolínea en su nota. Este es un factor especialmente relevante para territorios insulares como Ibiza, donde la fiabilidad aérea es clave para residentes, empresas y el sector turístico.