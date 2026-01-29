La borrasca 'Kristin' se aleja pero Ibiza y Formentera continúan en alerta

El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera estará condicionado por el viento y el estado de la mar, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos amarillos tanto para el viernes como para el sábado pese a que la borrasca 'Kristin' se ha alejado de las islas.

Este viernes estará vigente la alerta amarilla por fenómenos costeros desde las 12 horas del día 29 hasta las 10.59 horas del sábado 30. La Aemet prevé olas de hasta tres metros procedentes del suroeste y viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con fuerza 7. Durante la jornada se alternarán intervalos de nubes y claros, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 12 y los 17 grados, aunque a última hora del día aumenta la probabilidad de precipitaciones.

El sábado continuará la inestabilidad, con aviso amarillo por viento y mala mar. En el caso del viento, se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, de componente oeste y noroeste, entre la medianoche y las 14.59 horas. Además, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo hasta las 16.59 horas, con viento del noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros. A lo largo del día predominarán los intervalos nubosos, aunque sin descartar algún chubasco aislado, y las temperaturas se moverán entre los 11 y los 16 grados.

Domingo

El tiempo tenderá a estabilizarse el domingo. Se esperan cielos nubosos, pero con una menor probabilidad de precipitaciones y una notable disminución del viento. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con mínimas en torno a los nueve grados y máximas de hasta 16 grados.