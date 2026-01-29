Adiós al reloj del paseo más popular de Ibiza

La imagen del paseo de Vara de Rey empieza a cambiar. La mañana de este jueves 29 se ha comenzado a retirar la estructura del reloj que durante los últimos años ha presidido uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad de Ibiza. La actuación se enmarca dentro de las obras de remodelación de la cabecera sur del paseo, que incluyen también la reforma de la calle Miquel Caietà Soler.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha visitado esta mañana las obras y explicado que la retirada del reloj forma parte de un proyecto más amplio de mejora de la accesibilidad, la seguridad vial, la eficiencia energética y la calidad del espacio público. Una intervención cofinanciada por los fondos Next Generation EU que busca renovar integralmente esta zona histórica de la ciudad.

Según detalla el alcalde, la eliminación de la actual estructura responde tanto a criterios técnicos como a una demanda reiterada de la ciudadanía. “Existe la voluntad de recuperar un reloj ornamental, un reloj que vuelva a ser un punto de encuentro, tal y como lo fue históricamente el paseo de Vara de Rey, queremos un reloj que esté más en sintonía con esta zona histórica de la ciudad”, señala.

Recuperar un símbolo más acorde al entorno histórico

Triguero subraya que el reloj retirado, instalado hace ocho años como una estructura moderna con placas solares, no termina de integrarse en un entorno tan sensible como el de Vara de Rey, situado a los pies de la muralla declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En este contexto, el Ayuntamiento apuesta por sustituirlo por un reloj de carácter más clásico, integrado en una farola del paseo y ubicado en uno de sus laterales, en consonancia con la estética histórica del lugar. El objetivo, según explica el alcalde, es devolver a la ciudad un símbolo reconocible y cargado de significado colectivo.

Por su parte, Fernando Cid, responsable de la obra, explica que la retirada del reloj se realiza con un operativo específico que incluye una plataforma elevadora y un camión grúa. "El desmontaje se lleva a cabo de abajo hacia arriba, retirando progresivamente las barras de la estructura y asegurando cada pieza en todo momento para garantizar la seguridad", asegura.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la previsión es que todo rastro del reloj desaparezca de Vara de Rey este mismo jueves.

Una obra que transforma el corazón de la ciudad

Las obras de la cabecera sur de Vara de Rey comenzaron el pasado 12 de enero y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de adjudicación de 726.000 euros (IVA incluido). El proyecto contempla, además, la reordenación de varias intersecciones clave, la ampliación de zonas peatonales, la mejora del alumbrado público y la adaptación del entorno a la normativa vigente de accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento destacan que todas las actuaciones mantienen los mismos criterios estéticos y materiales aplicados en fases anteriores del paseo, garantizando una imagen urbana homogénea y coherente.

Con la retirada del antiguo reloj, Vara de Rey se despide de una etapa reciente para dar paso a una nueva mirada sobre su identidad urbana, recuperando elementos que conectan con la memoria colectiva de vecinos y vecinas de Ibiza, según indican desde el Consistorio.