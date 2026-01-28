Temporal
La ITV de Ibiza, cerrada por el temporal: "El viento se lo llevaba todo"
El mal tiempo impide que el servicio reanude su actividad a las 16 horas
El temporal ha obligado a suspender el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del Recinto Ferial de Ibiza. La mañana ha transcurrido con normalidad, pero el servicio, que se interrumpe al mediodía, no se ha reanudado a las 16 horas como de costumbre.
Un usuario, que tenía cita para las 16.45 horas, se ha encontrado que no había nadie trabajando a esa hora. "El viento se lo llevaba todo", ha afirmado a este diario. Y es que, tal y como puede verse en el vídeo que acompaña esta información, las fuertes rachas de viento han volcado un baño móvil y una señal, que se encontraban tirados en el suelo.
Alerta naranja
Las Pitiusas se encuentran en alerta naranja hasta la medianoche de este miércoles por rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora y mala mar, con viento de oeste y suroeste de 60 a 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y olas de cuatro a seis metros.
El transporte marítimo ha sido suspendido esta tarde entre las Pitiusas por las adversidades meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el temporal de ala mar se prolongue al menos hasta el viernes a las 11 horas. Las lluvias se mantendrán hasta el jueves y la previsión apunta a una tregua del mal tiempo con un fin de semana soleado.
