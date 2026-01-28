El temporal de viento y lluvias deja casi 50 incidencias en Ibiza en solo ocho horas

El temporal de viento y lluvias que ha afectado este martes a las Islas Baleares ha tenido una incidencia especialmente destacada en Ibiza, donde se han registrado la mayoría de los avisos gestionados por el servicio de emergencias. Entre las 12.00 y las 20.00 horas, el Centre de Coordinació d’Emergències 112 ha contabilizado un total de 78 incidentes en el archipiélago, de los cuales 49 se han producido en la isla de Ibiza, frente a 17 en Mallorca y 12 en Formentera.

Los incidentes más habituales han estado relacionados con los efectos directos del viento y las precipitaciones. En el conjunto de las islas se han registrado 19 caídas de árboles, 15 desprendimientos con riesgo, 14 caídas de árboles sobre la calzada, 10 desprendimientos de elementos urbanos, siete obstáculos líquidos en la vía pública y seis inundaciones de calles.

En Ibiza, los municipios más afectados han sido el de Ibiza, con 16 incidencias, seguido de Sant Josep, con 14; Santa Eulària, con nueve; Sant Antoni, con seis; y Sant Joan, con cuatro avisos atendidos.

Dispositivo especial en Ibiza

El episodio de viento se intensificó de forma notable a partir de las 16.30 horas en la isla, lo que obligó a reforzar el dispositivo de emergencias. Para hacer frente a la situación, Emergencias desplegó un operativo formado por 16 bomberos del Consell de Ibiza, dos agentes medioambientales, un técnico del Ibanat, efectivos de las policías locales de los municipios afectados y 21 voluntarios de Protección Civil de Ibiza, Sant Joan, Santa Eulària y Sant Antoni.

La coordinación del operativo se llevó a cabo desde el Punt de Comandament Avançat (PMA), ubicado en la delegación del Centre d’Emergències en Sa Coma, bajo la dirección de un técnico y dos agentes de la Unitat Operativa (UOP) de la Direcció General d’Emergències.

Durante la tarde y la noche, las actuaciones se centraron en aquellas incidencias que suponían un mayor riesgo o afectación directa a la población. Está previsto que durante la mañana de este miércoles continúen los trabajos de retirada de árboles caídos y elementos urbanos en aquellos puntos donde no se han producido consecuencias de mayor gravedad.