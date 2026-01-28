Más seguridad contra el fuego

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Ibiza celebró la toma de posesión de 18 bomberos; de los que once lo hicieron como funcionarios en prácticas y siete, como funcionarios de carrera. Acudieron al evento varios representantes de la institución insular como el presidente, Vicent Marí.

