El álbum
Más seguridad contra el fuego
El Consell de Ibiza celebró la toma de posesión de 18 bomberos; de los que once lo hicieron como funcionarios en prácticas y siete, como funcionarios de carrera. Acudieron al evento varios representantes de la institución insular como el presidente, Vicent Marí.
