Si eres residente en Baleares esto es lo que te costaría alojarte en el Parador de Ibiza en pleno verano

Alojarse en el Parador de Ibiza durante los meses fuertes del verano sigue siendo una experiencia reservada a bolsillos holgados, incluso para los residentes en Baleares. Aunque la red de Paradores aplica un descuento del 20% para residentes, los precios en temporada alta —mediados de julio y agosto— continúan siendo elevados.

Según las tarifas publicadas, una noche en habitación doble estándar para una sola persona tiene un precio base de 565,25 euros, que con el descuento para residentes se queda en 452,20 euros. Si se opta por la media pensión, el coste pasa de 640 a 512 euros, mientras que si la habitación doble es ocupada por dos personas, el precio baja de 608 a 486,40 euros por noche.

En el caso de la habitación doble superior, el precio base de 774,25 euros se reduce para residentes hasta los 619,40 euros por noche. Con media pensión, la tarifa pasa de 849 a 679,20 euros, y si la estancia es para dos personas, el coste final queda en 653,60 euros, frente a los 817 euros iniciales.

La opción más exclusiva, la Junior Suite, alcanza un precio base de 983,25 euros por noche en temporada alta, que con el descuento del 20% se sitúa en 786,60 euros. Con media pensión, el importe se reduce de 1.058,25 a 846,60 euros, y si la suite es ocupada por dos personas, el precio final para residentes es de 820,80 euros, frente a los 1.026 euros sin descuento.

Condiciones y servicios adicionales

Desde Paradores recuerdan que la promoción está sujeta a un número limitado de habitaciones, no es válida para grupos y su calendario puede modificarse sin previo aviso. Los precios están calculados sobre habitación doble estándar y, en caso de cama supletoria, esta supone un 35% del precio de la habitación.

Las tarifas incluyen los impuestos vigentes en el momento de la publicación, aunque cualquier cambio fiscal se repercutirá en el precio final del servicio. Además, el Parador ofrece condiciones especiales para familias, como cuna gratuita para niños de hasta dos años y un 50% de descuento en el desayuno buffet para menores. En restauración, hay dos menús infantiles disponibles: uno por 22 euros y otro por 30 euros, ambos con entrante, plato principal, postre y bebida, con impuestos incluidos.