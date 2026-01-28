Ruedas pinchadas de los vecinos de Siesta: el PSOE de Santa Eulària denuncia que es una consecuencia del mal asfaltado del barrio

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado una moción para reclamar la reposición asfáltica urgente de las calles del barrio des Puig d’en Fita, conocido popularmente como Siesta. El PSOE denuncia en un comunicado de prensa, el “grave deterioro” del pavimento en la zona, un problema que, según señalan, ya ha provocado incidencias en vehículos de vecinos.

El portavoz socialista, Alan Ripoll, asegura que este barrio “continúa siendo una zona invisible” para el equipo de gobierno de la alcaldesa, Carmen Ferrer, y critica que se siga tratando como un enclave “exclusivamente turístico” cuando "residen en él alrededor de 3.000 personas durante todo el año".

Los socialistas enmarcan su reclamación en la transformación que, afirman, ha vivido Puig d’en Fita en las dos últimas décadas. Explican que lo que hasta los años noventa era una zona de segundas residencias vinculada al turismo se ha convertido en un barrio residencial, a raíz de la turistificación de otras áreas del municipio. En ese cambio, añaden, han influido los precios más económicos de los apartamentos, que han facilitado que muchas familias establezcan allí su residencia permanente.

Ripoll describe el proceso como “paradójico”: mientras otros barrios residenciales se han turistificado, Puig d’en Fita habría recorrido el camino inverso, acogiendo a residentes estables que “pagan sus impuestos” y, en consecuencia, “merecen los mismos servicios que el resto del municipio”.

“Un mantenimiento deficiente”

El PSOE sostiene que el mal estado del pavimento exige una intervención inmediata. Así, el portavoz socialista cita un incidente reciente en la calle Els Rosers, donde un vehículo sufrió un pinchazo por el deterioro del firme, un hecho que "podría derivar en una indemnización municipal al vecino afectado", apunta.

Para los socialistas, Els Rosers no es un caso aislado, sino una muestra del estado general de las calles del barrio. A su juicio, se trata de “un mantenimiento deficiente” que provoca inconvenientes “innecesarios” a los residentes.

La carretera con numerosos desperfectos / PSOE

El grupo municipal también extiende su crítica a la forma en la que, según afirma, se aborda la realidad de zonas como Puig d’en Fita, es Canar o es Figueral. Considera que esa visión es “antigua” y “desfasada” y que termina generando “ciudadanos de primera y de segunda”.

Aunque reconoce pequeñas mejoras logradas tras años de presión vecinal, como la rotonda de acceso, un espacio vecinal o el servicio de Eularibus, Ripoll sostiene que estas reivindicaciones “siempre llegan con décadas de retraso”.

En el pleno previsto para este jueves, el Grupo Municipal Socialista instará al equipo de gobierno a ejecutar “de forma urgente” un plan de asfaltado en Puig d’en Fita que garantice condiciones adecuadas de circulación y seguridad para los vecinos. “No podemos continuar tratando como zonas turísticas estacionales los barrios donde vive gente todo el año”, afirma Ripoll, que pide a la alcaldesa y a su equipo que “reconozcan la realidad del municipio”.