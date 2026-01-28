EL PSOE denuncia el "descontrol" y la permisividad de "mensajes xenófobos" en las vallas publicitarias de Sant Antoni

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni de Portmany ha registrado una moción de control para el pleno de este jueves con la intención de que el alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular den explicaciones sobre la proliferación de vallas publicitarias colocadas, según el PSOE, sin licencia en el municipio. Los socialistas también quieren que el gobierno municipal aclare la falta de control administrativo y sobre los contenidos de esos soportes, además de los riesgos que, sostienen, conllevan estas instalaciones.

Desde el PSOE aseguran que se ha asentado un modelo en el que “lo público se explota en beneficio de unos pocos”, mientras es el municipio el que acaba asumiendo impactos, molestias y posibles peligros, todo ello —añaden— sin una ordenanza actualizada ni un sistema de inspecciones regular. El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, ha denunciado que “no puede ser que las vallas solo generen problemas y riesgos para la ciudadanía mientras el beneficio económico siempre se lo lleven unos pocos”.

Lorenzo sostiene además que el PP ha terminado normalizando lo que califica como una “privatización de hecho” del paisaje urbano, con instalaciones sin licencias claras, sin fiscalización y sin ningún retorno económico para el municipio. Para los socialistas, el asunto no se limita al dinero: también apuntan a la seguridad, recordando incidentes recientes en la isla en los que algunas vallas, por efecto del viento, han llegado a causar daños en vehículos. En este sentido, advierten de que no hace falta esperar a que ocurra un daño personal para tomar medidas.

Contenidos publicitarios xenófobos

La moción también subraya como “muy grave” la permisividad del gobierno municipal ante contenidos publicitarios xenófobos situados en espacios vinculados a equipamientos públicos, como —señalan— ocurrió con una valla colocada junto al campo municipal de fútbol, que generó polémica y rechazo social. Lorenzo ha insistido en que el Ayuntamiento no puede “mirar hacia otro lado” si se usan instalaciones municipales para difundir mensajes que, en su opinión, atacan la convivencia y los valores democráticos, y remarca que la libertad de expresión no ampara los discursos de odio, menos aún en espacios públicos gestionados por una administración.

En concreto, el PSOE pide al alcalde explicaciones sobre los expedientes relacionados con la instalación de estas vallas que, según afirma, han sido solicitados por la oposición pero no se han entregado; sobre el estado de las inspecciones y sanciones; y sobre el bloqueo de la nueva ordenanza municipal de publicidad exterior, aprobada en pleno hace casi dos años y que, aseguran, sigue sin avances.

Para Lorenzo, el PP ha convertido este asunto en un “ya lo haremos”, mientras —añade— el desorden se consolida, el interés general queda sin protección y el Ayuntamiento renuncia a ejercer su autoridad. Con todo, el PSOE defiende que la publicidad exterior puede convivir con la actividad económica del municipio, pero solo si se garantiza normativa, control, legalidad, seguridad, contenidos adecuados y un retorno para el conjunto de la población, y no únicamente para quienes instalan las vallas.