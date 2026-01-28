El 70% de los profesores dicen "no" al adelanto de las oposiciones en Ibiza

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras-Intersindical (STEI) de las Islas Baleares ha hecho un sondeo con más de 800 participantes del cuerpo de profesores, con unos resultados autoexplicativos: "Un 70% están en contra del adelanto de las oposiciones". En este sentido, afirman que la propuesta de la conselleria d'Educació de adelantar las oposiciones al mes de mayo cuenta con "un fuerte rechazo" entre los docentes encuestados.

Rechazo del sindicato a la toma de decisiones

El STEI, que se manifestó en contra de que se adelantasen las pruebas selectivas "a estas alturas del curso escolar", cree que hay muchos aspirantes al cuerpo que "verían su tiempo de estudio acortado". Todo ello ligado a la posibilidad de que equipos directivos y profesorado "tuvieran que hacer frente a esta improvisación de la conselleria en un mes de mayo con múltiples actividades docentes", como plantean desde el sindicato.

Afirman que el STEI "valora de manera positiva que se tomen medidas apropiadas para agilizar los términos de los trámites administrativos del personal docente". En este sentido denuncian que "se tiene que hacer a través del consenso y la negociación con los representantes del profesorado, lejos de golpes de efecto y de la improvisación". Lamentan que estas actuaciones "dañan el bienestar del profesorado y las condiciones de preparación de los aspirantes".