El tiempo
Precintan un bar de Ibiza por el peligro de su estructura tras el temporal
La Aemet prevé rachas de viento de 90 kilómetros hora para este miércoles
La Policía Local de Ibiza ha precintado a primera hora de este miércoles el bar Flotante, situado en Talamanca, debido al peligro que presenta la estructura, afectada por el temporal, según ha informado el cuerpo municipal a través de sus redes sociales.
La actuación se ha llevado a cabo como medida preventiva ante el estado en el que ha quedado parte del establecimiento tras el episodio de meteorología adversa, con el objetivo de evitar riesgos para clientes, trabajadores y viandantes. Y es que la Aemet prevé para este miércoles rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros hora.
La Policía Local recuerda que, ante cualquier incidencia, se debe contactar con el 112, y pide a la ciudadanía seguir siempre las recomendaciones y la información difundida por fuentes oficiales.
