El dúo cómico Paco y Maite: «Con la polarización que hay, no se puede hacer humor de política»

Paco y Maite, alter ego de Manuel Díez y Paqui González, son igual encima y debajo del escenario, campechanos y naturales. Estas cualidades, junto al ingenio del matrimonio cordobés para sacarle punta humorística a la vida cotidiana de pareja, les ha granjeado una gran popularidad. Lo prueba el hecho de que auditorio al que van, lo llenan, también el Teatro Pereyra, en Vila, donde presentarán este domingo a las 18 horas su show ‘Estamos en crisis... ¿y qué?’.

Tienen cientos de miles de seguidores en redes sociales y parece que de Ibiza debe haber unos cuantos viendo cómo han volado casi todas las entradas...

Paco y Maite: Pues sí, mejor prueba que esta no hay. Estamos súper contentos con la acogida y queremos dar las gracias al Teatro Pereya y a Jessica Bacete, de la promotora La isleña eventos, que ha puesto todo su empeño para que vayamos a Ibiza.

¿Sus shows en directo se parecen a lo que cuelgan en redes?

P: No, la fórmula es totalmente diferente. La gente que viene a nuestros shows, que duran unos 80 minutos, sale impresionada porque piensa que vamos a hacer algo parecido a lo que ven en redes y luego se dan cuenta de que no. Lo que hacemos sobre el escenario es un monólogo a dos con algo de recreación teatral en el que hablamos en clave de humor sobre todas las cosas del matrimonio: de la suegra, de la familia, del sexo...

¿Qué podemos esperar del espectáculo del domingo?

M: Podéis esperar un show muy divertido con mucha realidad de lo que pasa en la convivencia, en la vida en pareja... Está todo en clave de humor, pero mucha gente se ve muy reflejada en todo lo que decimos. Será un rato de desconexión y mucha diversión.

¿La relación de Paco y Maite se parece algo a la de Manuel y Paqui?

M: Yo diría que no, aunque en casa también tengo yo alguna riña con él muy parecida a las del show, pero, en general, no tiene nada que ver.

Una actuación reciente de Paco y Maite / La Isleña eventos

Pero en su día a día, ¿tienen tanto cachondeo?

M: Bueno, hay de todo, como en todas las casas, pero sí, llevamos un rollo muy chulo en casa. Tenemos muchísimo feeling. Sí que es verdad que, como pasa en todas las relaciones, de vez en cuando, saltan las chispas, pero es normal porque tenemos opiniones y perspectivas diferentes y ahí es cuando llegan los desacuerdos.

P: Piensa que nosotros estamos juntos 24/7. Las estadísticas dicen que cuando más divorcios hay es en las vacaciones, pues imagínate nosotros que estamos todos el año juntos, lo llevamos estupendamente. Además, como dice Maite, si el matrimonio no funciona es porque el hombre no colabora.

Por ahí quería ir yo. ¿Cuál creen que es la clave para que un matrimonio y un dúo humorístico funcione y perdure en el tiempo?

M: Bueno, tiene que mandar la mujer (se ríe). Ya en serio, la clave es, después de una pequeña riña, ver el lado positivo de todo lo que se comparte en el día a día y no darle más importancia si no la tiene. Respecto al trabajo, nosotros lo llevamos también muy bien porque, aunque seamos compañeros y estemos en el escenario juntos, aquí en casa cada uno tiene un rol. Uno se ocupa de la producción y otra de la administración, y es muy importante no meterse uno en el trabajo del otro. Puedes opinar, aportar, pero dejar a cada uno su parte.

¿Cómo nacieron Paco y Maite?

P: A partir de un canal que monté a finales de 2016, en el que participaban amigos míos como colaboradores (‘You jaja’). Hacíamos lo mismo que ahora, interpretar los chistes de toda la vida que han contado los grandes, como Arévalo o Paco Gandía. Yo insistía en que Maite saliera, pero ella estaba liada con una oposición y me decía que no, hasta que un día la enredé bien enredada. Eso fue más o menos en 2018. Empezamos con chistes de matrimonio, pero nos dirigíamos uno al otro como ‘cariño’ o ‘amor’ hasta que nos pusimos un nombre, ahí nació Paco y Maite. En 2019 fue cuando ya dimos el salto a los escenarios. Por entonces yo trabajaba de cocinero y ella de camarera y estábamos teniendo unos ingresos en YouTube, así que decidimos dejar nuestros empleos y prepararnos para actuar en directo. Nuestra primera actuación fue el 20 de agosto de 2019 en la Sala Góngora de Córdoba. Fue un exitazo. A raíz de ahí estamos haciendo una media de 75-80 actuaciones al año y, además, hemos dado el salto internacional. Este año es el tercero que vamos a ir a Miami y también tenemos una cita en Bruselas con la comunidad española.

¿Dónde buscan inspiración para los chistes de su cosecha?

M: Muchas cosas salen de las anécdotas de casa, que transformamos para poner en escena. También estamos pendientes de la actualidad para llevarla dentro del contexto del matrimonio.

¿Tienen alguna línea roja? M: En temas tan delicados como política, religión y fútbol no entramos.

P: A mí siempre me ha gustado la política y yo por mi lado, cuando comencé con el canal en YouTube, sí que trataba en clave de humor los casos que salían, de cualquier color político, pero hace un año decidí dejarlo. Con la polarización que hay ahora mismo, la política no se puede tocar.

¿Qué es más difícil, alcanzar la popularidad o mantenerla?

P y M: Las dos cosas son difíciles. Conseguir seguidores en las redes es muy complicado, aunque quizás nosotros estuvimos en el sitio adecuado en el momento justo porque cuando empezamos con Paco y Maite solo había otra pareja haciendo algo parecido. Tú ahora te metes en redes y hay 200.000. También es verdad que algo bien lo tuvimos que hacer para gustar y mantenernos porque tenemos un público muy fiel que nos quiere mucho, y el cariño es mutuo.