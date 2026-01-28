Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El obispo de Ibiza sobre el Papa León XIV: "Es una persona humilde, sencilla y afectuosa"

Vicent Ribas destaca la "ilusión" que le ha hecho poder saludar al Pontífice

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

"Es una alegría tenerle tan cerca", afirma el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, apenas unos minutos después de encontrarse, por primera vez, con el Papa León XIV. "Es una persona humilde, sencilla y afectuosa", continúa el prelado ibicenco tras salir de la audiencia general en la que participó este miércoles, en el Vaticano, junto a más personas. Al acabar, relata Ribas, todos los obispos pudieron saludar al Papa.

Su bendición para Ibiza y Formentera. Es lo que le ha pedido a León XIV, a quien ha visto este miércoles, 28 de enero, en el Vaticano. Es la primera vez que el prelado de Ibiza se ha encontrado personalmente con el nuevo Pontífice, según destacan desde el Obispado, un encuentro que el ibicenco ha aprovechado para recordarle lo que significaría para los fieles españoles que visitara en breve el país.

OBISPADO

"Monseñor Vicent Ribas quiso hacer llegar al Santo Padre la cercanía de los sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas y fieles cristianos laicos de la diócesis, asegurándole sus oraciones para él y su ministerio", añaden en el comunicado, en el que adjuntan una fotografía del momento en el que Ribas, muy sonriente, saluda al Papa León XIV.

TEMAS

