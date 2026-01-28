Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El obispo de Ibiza pide al Papa León XIV su bendición para las islas

El ibicenco saluda por primera vez al nuevo Pontífice

El obispo de Ibiza saluda a León XIV

El obispo de Ibiza saluda a León XIV / Obispado

Redacción Digital

Ibiza

Su bendición para Ibiza y Formentera. Es lo que le ha pedido el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, al Papa León XIV, a quien ha visto este miércoles, 28 de enero, en el Vaticano. El ibicenco ha tenido la oportunidad de saludar al Santo Padre en una audiencia general. Es la primera vez que el prelado de Ibiza se ha encontrado personalmente con el nuevo Pontífice, según destacan desde el Obispado.

"Monseñor Vicent Ribas quiso hacer llegar al Santo Padre la cercanía de los sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas y fieles cristianos laicos de la diócesis, asegurándole sus oraciones para él y su ministerio", añaden en el comunicado, en el que adjuntan una fotografía del momento en el que Ribas, muy sonriente, saluda al Papa León XIV.

