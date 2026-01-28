El obispo de Ibiza pide al Papa León XIV su bendición para las islas

Su bendición para Ibiza y Formentera. Es lo que le ha pedido el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, al Papa León XIV, a quien ha visto este miércoles, 28 de enero, en el Vaticano. El ibicenco ha tenido la oportunidad de saludar al Santo Padre en una audiencia general. Es la primera vez que el prelado de Ibiza se ha encontrado personalmente con el nuevo Pontífice, según destacan desde el Obispado.

"Monseñor Vicent Ribas quiso hacer llegar al Santo Padre la cercanía de los sacerdotes, religiosos, diáconos, seminaristas y fieles cristianos laicos de la diócesis, asegurándole sus oraciones para él y su ministerio", añaden en el comunicado, en el que adjuntan una fotografía del momento en el que Ribas, muy sonriente, saluda al Papa León XIV.