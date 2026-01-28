Una nueva jueza se incorpora a los juzgados de Ibiza

Cinco nuevos jueces con destino en Baleares han jurado este miércoles su cargo ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB), en un acto celebrado en Palma y presidido por el presidente del alto tribunal balear, Carlos Gómez Martínez. Entre ellos se encuentra Idoya Fernández Marcaida, que pasará a ocupar la plaza número 1 de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ibiza para reforzar esta jurisdicción especializada, según ha informado en una nota el TSJB.

Todos ellos han accedido a la carrera judicial tras superar el concurso entre juristas de reconocida competencia, un proceso dirigido a profesionales con más de diez años de ejercicio en materias propias de los órdenes jurisdiccionales civil, penal y de jurisdicción compartida. La convocatoria fue aprobada por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 8 de febrero de 2023.

Tribunales de instancia de Palma, Manacor e Ibiza

Tras el acto de juramento o promesa, los nuevos magistrados se incorporarán a distintos tribunales de instancia de Palma, Manacor, además de Ibiza. Victoria Amalia Picatoste Bobillo y Eva María Gascón Plou se incorporarán a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Palma, donde desempeñarán las plazas número 7 y 9, respectivamente. Asimismo, Prudencio Cándido Moreno Trapiello y Javier Hernando Mendivil ocuparán las plazas número 4 y 3 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Manacor.