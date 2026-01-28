No llevar este elemento en la guantera de tu coche podría suponerte una multa de 80 a 200 euros en Ibiza y no es la baliza V-16

La normativa de tráfico vigente desde comienzos de 2026 ya se aplica sin excepciones y sus consecuencias se dejan notar también en las carreteras de Ibiza. Más allá de la ya conocida obligación de llevar la baliza de preseñalización V-16, los conductores deben prestar atención a otro elemento imprescindible que a menudo se olvida y cuya ausencia puede traducirse en multas de hasta 200 euros: el chaleco reflectante.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dejado claro que no existe ya un periodo de gracia para el uso de la baliza V-16. Cualquier conductor que se vea obligado a detener su vehículo por una avería o un incidente y no la utilice se expone a una sanción. “Si paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio”, señaló esta semana en declaraciones a Europa Press, al referirse a la entrada en vigor definitiva de la norma el pasado 1 de enero de 2026.

Aunque la Dirección General de Tráfico ha tratado de facilitar la adaptación a un cambio que afecta a cerca de 30 millones de vehículos, Navarro insistió en que la exigencia ya es plenamente efectiva y que su finalidad es “salvar vidas, no recaudar multas”. En este sentido, no llevar una baliza V-16 homologada, o utilizar un dispositivo que no cuente con la certificación de laboratorios autorizados como Idiada o Lcoe, supone una sanción leve de 80 euros, la misma que se imponía anteriormente por no disponer de los tradicionales triángulos de emergencia.

El chaleco reflectante, clave y a menudo olvidado

Sin embargo, la baliza no es el único elemento que puede provocar una multa. El chaleco reflectante sigue siendo obligatorio y su ausencia puede elevar considerablemente la sanción. El Reglamento General de Circulación establece que los conductores y ocupantes que salgan del vehículo y ocupen la calzada o el arcén en vías interurbanas deben llevar un chaleco de alta visibilidad homologado.

No disponer de él en ese momento puede suponer una multa de entre 80 y 200 euros, una cuantía que en muchos casos supera a la sanción por no llevar la baliza V-16. Por este motivo, la Guardia Civil insiste en la importancia de que el chaleco esté accesible dentro del habitáculo, preferiblemente en la guantera, y no en el maletero.

En Ibiza, donde las carreteras registran una elevada densidad de tráfico especialmente en temporada alta, las autoridades recuerdan que cumplir la normativa no solo evita sanciones económicas, sino que resulta fundamental para reducir riesgos y mejorar la seguridad en caso de avería o accidente. Llevar en el coche la baliza V-16 homologada y el chaleco reflectante a mano puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.