El tiempo
Llegada de la borrasca 'Kristin' a Ibiza: fuerte oleaje en es Codolar
La Aemet mantiene activa la alerta naranja por fenómenos costeros
Los efectos de la borrasca 'Kristin' empiezan a notarse en Ibiza. El nuevo temporal de "gran impacto" llega a la isla con vientos de más de 90 kilómetros hora y fenómenos costeros que ya aprecian en playas como es Codolar, donde a primera hora de la mañana el mar golpeaba con fuerza la orilla.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las olas puedan alcanzar los 6 metros de altura en las Pitiusas. El viento soplará fuerte del oeste y suroeste.
Los meteorólogos activan a las 12 horas la alerta naranja por fenómenos costeros y fuerte viento en las Pitiusas. El aviso se mantendrá activo hasta las 23.59 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes
Evita las "grúas pirata" en Ibiza con la generalización de la baliza V-16: el RACE ofrece recomendaciones clave para protegerse de estas estafas en carretera en caso de accidente
Descubre la relación de la artista de Ibiza Marta Torres con el bienestar
Contenido ofrecido por Grupo Policlínica