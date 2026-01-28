Llegada de la borrasca 'Kristin' a Ibiza: fuerte oleaje en es Codolar

Los efectos de la borrasca 'Kristin' empiezan a notarse en Ibiza. El nuevo temporal de "gran impacto" llega a la isla con vientos de más de 90 kilómetros hora y fenómenos costeros que ya aprecian en playas como es Codolar, donde a primera hora de la mañana el mar golpeaba con fuerza la orilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las olas puedan alcanzar los 6 metros de altura en las Pitiusas. El viento soplará fuerte del oeste y suroeste.

Los meteorólogos activan a las 12 horas la alerta naranja por fenómenos costeros y fuerte viento en las Pitiusas. El aviso se mantendrá activo hasta las 23.59 horas.