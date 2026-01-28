Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegada de la borrasca 'Kristin' a Ibiza: fuerte oleaje en es Codolar

La Aemet mantiene activa la alerta naranja por fenómenos costeros

Las imágenes del fuerte oleaje por la borrasca 'Kristin' en es Codolar

Las imágenes del fuerte oleaje por la borrasca 'Kristin' en es Codolar

Las imágenes del fuerte oleaje por la borrasca 'Kristin' en es Codolar / Xavi Gasent

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Los efectos de la borrasca 'Kristin' empiezan a notarse en Ibiza. El nuevo temporal de "gran impacto" llega a la isla con vientos de más de 90 kilómetros hora y fenómenos costeros que ya aprecian en playas como es Codolar, donde a primera hora de la mañana el mar golpeaba con fuerza la orilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las olas puedan alcanzar los 6 metros de altura en las Pitiusas. El viento soplará fuerte del oeste y suroeste.

Los meteorólogos activan a las 12 horas la alerta naranja por fenómenos costeros y fuerte viento en las Pitiusas. El aviso se mantendrá activo hasta las 23.59 horas.

