Un comida de gala: así celebrará Voluntaris d’Eivissa sus 10 años de compromiso solidario a la comunidad

La Associació Voluntaris d'Eivissa celebra su décimo aniversario. Para conmemorar esta década de trabajo solidario, la agrupación ha organizado el próximo sábado 31 de enero una comida especial en el Hotel Royal Plaza de Ibiza, a partir de las 14 horas.

El encuentro servirá como homenaje a una labor que se ha convertido en una pieza fundamental del tejido social de Ibiza y Formentera. La cita reunirá a voluntarios, colaboradores, autoridades y representantes de entidades sociales que han acompañado a la asociación en su crecimiento y consolidación.

Una década de proyectos, personas y horas de voluntariado

Desde sus inicios, Voluntaris d’Eivissa ha desarrollado una intensa actividad en ámbitos muy diversos, desde el apoyo a colectivos vulnerables hasta la colaboración en eventos deportivos, culturales, solidarios y humanitarios. En este periodo, la asociación ha sumado 44.349 horas de voluntariado, con la participación de 6.889 personas y la realización de más de un millar de proyectos, cifras que reflejan el alcance de su compromiso con la comunidad.

La comida contará con un menú especialmente diseñado para la ocasión y un programa centrado en poner en valor los logros alcanzados durante esta década. Durante el acto se entregarán obsequios a los voluntarios presentes y a los colaboradores que han respaldado la labor de la entidad desde sus primeros pasos.

El valor de una gran familia solidaria

Desde la junta directiva de Voluntaris d’Eivissa destacan el carácter colectivo de este aniversario. “Llegar a estos diez años es un sueño cumplido. Empezamos como un grupo pequeño con ganas de ayudar y hoy somos una gran familia que forma parte esencial del tejido social de Ibiza y Formentera”, señalan, subrayando que la celebración es, ante todo, un agradecimiento a quienes han aportado “sus manos y su corazón cuando la isla más lo necesitaba”.

La asociación también ha querido expresar su reconocimiento a las distintas administraciones que han colaborado a lo largo de estos diez años, contribuyendo al desarrollo de sus programas y acciones solidarias.

Con esta celebración, Voluntaris d’Eivissa no solo mira al pasado, sino que reafirma su vocación de futuro, con el deseo de seguir sumando años de solidaridad, participación ciudadana y apoyo mutuo en las Pitiusas.