Infraestructuras
Vara de Rey se queda sin su reloj en unas horas
Este jueves a primera hora de la mañana comenzarán a retirar la estructura
Ahora sí: al reloj de Vara de Rey le quedan apenas unas horas. Si alguien quiere darle un último vistazo, mejor que se acerque cuanto antes, porque este jueves por la mañana los operarios que están encargándose de las obras de remodelación de la cara sur del popular paseo comenzarán a desmontarlo.
Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza, cuyo equipo de gobierno visitará a primera hora la zona, donde los trabajos comenzaron hace unas semanas y están afectando a algunas de las calles adyacentes a la cabecera del paseo que da a la avenida de España e Ignasi Wallis.
Parte de las obras es, precisamente, cambiar el reloj solar. Desde el Ayuntamiento, aunque no han dado muchos detalles sí han adelantado que será analógico, tendrá agujas y estará más acorde con la zona patrimonial y el casco histórico.
