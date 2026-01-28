Ibiza se prepara para el eclipse: la DGT activa medidas especiales de tráfico en Baleares
La DGT ha anunciado un dispositivo especial de tráfico en Baleares para el eclipse solar total
Ibiza se prepara para un verano especialmente intenso en sus carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado nuevas medidas de regulación para 2026 que afectarán también a la isla, en un año marcado por la alta afluencia turística y por el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto. Las medidas, recogidas en la Resolución de 14 de enero de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "buscan mejorar la fluidez de la circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar el uso de la red viaria en los periodos de mayor demanda", según detalla el documento.
El informe de la DGT recoge un amplio conjunto de actuaciones a nivel nacional que incluyen restricciones a la circulación de vehículos pesados y de transporte de mercancías en fechas y tramos concretos, limitaciones a pruebas deportivas y eventos que puedan afectar al tráfico, regulación específica de carriles reservados, prohibiciones de adelantamiento en zonas con alta siniestralidad o congestión, habilitación de carriles en sentido contrario en momentos de gran afluencia, así como medidas especiales ante condiciones meteorológicas adversas o en vías con elevada presencia de ciclistas.
Además de la actualización de medidas ya habituales, la Resolución incorpora dos novedades destacadas para 2026: una nueva regulación de los carriles para vehículos de alta ocupación (VAO) y un dispositivo especial de tráfico con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que atraerá a miles de desplazamientos, especialmente en territorios como Baleares.
Prioridad a los vehículos con más ocupantes
La primera novedad afecta a los carriles VAO, que pasan a priorizar de forma clara la ocupación del vehículo frente a su tipo de propulsión. Estos carriles podrán ser utilizados por motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses y vehículos mixtos adaptables, siempre que cuenten con al menos dos ocupantes, incluido el conductor. Los camiones y ciclomotores continúan teniendo prohibido el acceso.
"Hasta ahora, los turismos con distintivo ambiental 0 emisiones podían circular por estos carriles con un solo ocupante. A partir de 2026, el uso de los carriles VAO por vehículos con un único ocupante —independientemente de que sean 0 emisiones, ECO, C o B— quedará condicionado al estado del tráfico y a la señalización variable instalada en los accesos", puntualiza el informe.
Según datos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico citados por la DGT, el aumento de vehículos, incluidos eléctricos con un solo ocupante, "ha provocado una pérdida de eficacia de estos carriles. En el caso del carril Bus-VAO de la A-6, la intensidad media ha crecido un 22 % respecto a 2019, mientras que las retenciones han aumentado hasta un 90 %, afectando directamente a la puntualidad del transporte público".
Medidas especiales por el eclipse solar del 12 de agosto
La segunda gran novedad está relacionada con el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto. La DGT prevé un notable incremento de desplazamientos para su observación y, por ello, ha incluido medidas especiales de regulación del tráfico en varias comunidades autónomas, entre ellas Baleares.
