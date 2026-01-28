Ibiza cierra parques y suspende actividades al aire libre por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado del cierre temporal de varios espacios municipales al aire libre como medida preventiva ante la activación de la alerta naranja por parte de la Aemet. La decisión, según ha informado el Consistorio, se adopta por motivos de prevención y seguridad y se mantendrá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y pueda garantizarse la seguridad de la ciudadanía.

En concreto, permanecerán cerrados los parques y parques infantiles, los jardines públicos y las instalaciones deportivas al aire libre. Además, el Ayuntamiento ha comunicado que también se suspenderán el resto de actividades municipales programadas en exteriores mientras se mantenga el episodio de meteorología adversa.

El Consistorio ha agradecido la colaboración y comprensión de las personas afectadas por estas medidas.

Asimismo, ha informado de que, por el momento, la Policía Local de Ibiza no ha registrado ninguna incidencia durante esta madrugada con motivo de ‘Kristin’.

Los parques fantiles también permanecerán cerrados este miércoles en Santa Eulària, donde el Ayuntamiento ha suspendido además todas las actividades al aire libre en espacios municipales.

Se recomienda a la población evitar al máximo las actividades en el exterior, extremar la prudencia y evitar los desplazamientos innecesarios mientras se mantenga la situación meteorológica adversa.

La Aemet activará la alerta naranja por fuertes vientos a las 10 horas y se mantendrá activa durante toda la jornada de este miércoles.