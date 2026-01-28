Carnaval
Ya hay fecha para la rúa de Carnaval de Sant Joan
Los interesados en participar pueden inscribirse por correo o de forma presencial en el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Sant Joan ya ha puesto fecha para la rúa de Carnaval de 2026. Será el domingo 15 de febrero, a partir de las 17 horas, en el CEIP Labritja.
El desfile está abierto a participantes de todas las edades y repartirá 4.000 euros en premios en distintas categorías, entre ellas disfraces individuales (adultos e infantil), en pareja (adultos e infantil), comparsas y colles, además de carrozas.
Las inscripciones pueden formalizarse ya a través del correo electrónico comissiodefesteslabritja@gmail.com o de manera presencial en la recepción del Consistorio.
Categorías y premios
En el apartado de disfraces individuales, el premio será de 200 euros tanto en categoría adulta como infantil. En disfraces en pareja, la modalidad adulta contará con 250 euros y la infantil con 200 euros.
Para comparsas (colles) se han establecido tres premios: 600 euros para el primero, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero. En el caso de carrozas, el primer premio será de 1.000 euros, el segundo de 600 euros y el tercero de 400 euros.
La rúa tendrá lugar en el pueblo de Sant Joan y el Ayuntamiento ha señalado que, en los próximos años, se celebrará en distintos núcleos del municipio siguiendo una rotación. La previsión es que en 2027 sea en Sant Vicent de Sa Cala.
El Consistorio anima a la ciudadanía a "sumarse a una celebración marcada por la creatividad, el color y la alegría".
