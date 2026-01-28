Ya hay fecha para la Fira des 'Gerret' de Santa Eulària

La X Fira Gastronòmica des Gerret ya tiene fecha y volverá a reunir gastronomía, tradición y música en la calle de Sant Jaume de Santa Eulària. La cita se celebrará el próximo 7 de marzo con el el 'gerret', uno de los pescados más populares de la gastronomía ibicenca, como protagonista.

La feria ofrecerá degustaciones de 'gerret' elaboradas de distintas formas, permitiendo a residentes y visitantes disfrutar de este producto tradicional del mar pitiuso. La jornada se completará con música en vivo en un ambiente festivo que acompañará a lo largo del día las actividades gastronómicas.

Fiestas de Santa Eulària

La fecha ha sido dada a conocer este miércoles dentro del programa de las Fiestas Patronales de Santa Eulària que ofrece más de un cvenetnar de actividades y más de 70 conciertos de febreo hasta marzo.

La Fira des Gerret se ha consolidado con los años como una de las citas más destacadas del calendario festivo de Santa Eulària, al combinar la promoción del producto local, la tradición marinera y el ocio. En su décima edición, el evento vuelve a apostar por acercar la cocina tradicional ibicenca al público y dinamizar el municipio con una propuesta abierta y popular.