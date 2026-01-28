Comité de Empresa de Gsaib: "Las ambulancias de Ibiza han quedado convertidas en vehículos similares a un taxi"

"La nueva flota de ambulancias ha supuesto una inversión aproximada de 56 millones de euros: sin embargo, solo tres cuentan con camillas, dos para Ibiza y una para Formentera" denuncia el Comité de Empresa de la Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (Gsaib), que informa de la situación que padece el servicio de ambulancias no asistenciales en las Pitiusas, además de los "problemas estructurales que se están produciendo y que afectan directamente tanto a los trabajadores como a los usuarios del servicio".

La flota de ambulancias

Aseguran que las unidades mencionadas, "no requieren el carnet de conducir tipo C", mientras que el resto de la flota "en principio, sí lo requería". Para ello, "ha tenido que ser adaptada por la empresa mediante la eliminación de las rampas para poder circular". El Comité expone que "cada una de estas rampas tiene un coste aproximado de 15.000 euros, lo que supone un importante gasto económico añadido y, a la vez, una pérdida evidente de funcionalidad del servicio", dado que "no disponen ni de camilla ni de rampa".

"Han quedado prácticamente convertidas en vehículos similares a un taxi o, incluso, en peores condiciones", así describen la falta de material que presenta la flota en las Pitiusas. "Presentan, además, un escalón lateral excesivamente alto, lo que dificulta gravemente el acceso a personas mayores o con movilidad reducida" advierten.

Tratan de dejar constancia que "incluso en el supuesto de que todo el personal dispusiera del carnet de conducir correspondiente, los problemas persistirían, ya que se ha pasado de contar con una flota mayoritariamente equipada con camilla a disponer únicamente de tres ambulancias con camilla para cubrir la totalidad del servicio programado en Ibiza y Formentera, una dotación claramente insuficiente para las necesidades reales del territorio".

Altas hospitalarias "tardías"

"Debido a que solo existen dos camillas disponibles", tienen que constancia que "se están produciendo altas hospitalarias a las 22.30 horas, a pesar de haber sido solicitadas a las 9 de la mañana". La situación se agrava "cuando coinciden servicios de consultas externas, rehabilitación o pacientes de diálisis que requieren camilla, las altas hospitalarias de planta quedan paralizadas hasta que se libera algún recurso, generando demoras injustificadas y un perjuicio directo a los pacientes".

La plantilla del GSAIB

Desde el Comité de Empresa aseguran que "26, de los 41 trabajadores que conforman actualmente el servicio, no disponen del carnet de conducir tipo C". Aseveran que hay dos problemáticas en cuanto a la obtención del carnet en el servicio: por un lado, "existe personal fijo que aún no ha podido obtener dicho carnet, sin que haya una fecha confirmada por parte de Gsaib para su derivación a la autoescuela", mientras que por el otro "hay personal eventual que, mediante un importante esfuerzo económico personal, ha obtenido el carnet C para poder trabajar y que, aun así, no tiene garantizada la continuidad en el servicio".

El Comité de Empresa añade: "Consideramos especialmente grave que, tratándose de una empresa pública, se esté priorizando actualmente el requisito del conocimiento del catalán por delante de titulaciones profesionales esenciales, como la de Técnico en Emergencias Sanitarias o el propio carnet C, imprescindible para el correcto funcionamiento del servicio de transporte sanitario programado".