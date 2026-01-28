Un nuevo plan de pesca de arrastre en los caladeros de Ibiza y Formentera eliminará la lista de especies restringidas

El Govern balear trabaja en la renovación del plan de pesca de arrastre de las Pitiusas con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual del sector y garantizar su sostenibilidad y viabilidad económica. La propuesta se está elaborando de manera consensuada con el sector pesquero y con la Generalitat Valenciana, ya que ambas administraciones entienden que desplazar los buques de arrastre peninsulares al archipiélago balear sería muy beneficioso tanto para los armadores valencianos como para las organizaciones pesqueras de Ibiza y Formentera.

Según informan desde el Govern balear, el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, ha mantenido este miércoles una reunión en la sede del Consell de Ibiza con representantes de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Alicante, de las cofradías de Ibiza y Formentera y de los consells insulares de ambas islas con el objetivo de cerrar un acuerdo que pueda trasladarse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su validación mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Actualmente, se encuentra vigente la Orden 1728/2005 de 3 de junio, por la que se regula la actividad de los buques de arrastre peninsulares que faenan en aguas profundas de Ibiza y Formentera. Dicha orden regula básicamente las especies objetivo y el horario de pesca. Además, establece una lista de buques autorizados de entre los que se elige un grupo que, semanalmente, pueden desplazarse a las islas. El propósito del encuentro, por tanto, ha sido avanzar en una nueva orden que regule ese plan de pesca de arrastre y que sustituya tanto la normativa estatal vigente. Según ha explicado Grau, la actualización normativa "es imprescindible para responder a las condiciones actuales del sector y avanzar hacia un modelo más eficiente y consensuado".

Medidas destacadas

Entre las medidas más destacadas de la nueva propuesta figura la posibilidad de que los pescadores de Alicante comercialicen todas las especies capturadas legalmente de forma preferente en Ibiza y Formentera, reforzando así la venta local y la actividad económica vinculada al sector pesquero en las islas.

Asimismo, se plantea eliminar la actual lista de especies restringidas, ampliando las opciones de pesca y comercialización de manera segura y sostenible. En este sentido, el director general de Pesca ha subrayado que el diálogo entre pescadores de dos comunidades autónomas vecinas "es el mejor ejemplo de cogestión pesquera".

Otra de las líneas clave de la futura normativa es la regulación del desplazamiento de los barcos desde la Península hasta las Pitiusas, con el fin de maximizar las horas de pesca efectiva y facilitar la actividad del sector, siempre que se garantice la venta del producto en el ámbito local.

El siguiente paso será la redacción de un borrador conjunto que se remitirá al Ministerio para su tramitación.