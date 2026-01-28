Fátima Díez, doctora en Historia del Arte en Ibiza: "La película favorita de Platón hubiera sido 'Matrix'"

Las evocaciones de lo griego que incluyen Dolce & Gabbana, Dior, Bimba y Lola y otras tantas firmas de moda en sus prendas y colecciones es algo que estudia la doctora Fátima Díez Platas y que, este martes 27 de enero, expone al público ibicenco. Ella habla de la fascinación por la manera de vestirse de la antigua Grecia y, sobre todo, de las griegas: pliegues, tejidos que caen vaporosos, colores que parecen blancos y resultaban, por ende, muy limpios y pulidos, etcétera. Desde la Revolución Francesa y principios del siglo XIX, se empezó a imitar esos vestidos que aparecían en el arte griego. Algunos lo hacían de manera más intencionada, como el modista francés Paul Poiret, o en el cine del siglo XX, entre otros, contribuyeron a dar una imagen de lo que significa vestirse de griega, según Díez.

Los vestidos de las griegas

Algunos diseñadores pasaron de los pliegues, colores blancos y vestidos alargados a directamente poner motivos griegos en los vestidos, "como si se llevara puesto un objeto arqueológico". "Dolce & Gabbana hace eso, básicamente", insiste la historiadora del arte. Alude también al vestido 'Delphos', del diseñador Mariano Fortuny, que es una inspiración de toda esta realidad arqueológica. Todo lo concibe como un "diálogo constante de la moda con la idea de estar vestida de griega". Los peplos más clásicos que utilizaban los griegos eran de lana, pero también usaban linos y telas que, sin ser tules, eran algodón egipcio, más livianas y con más movimiento, además de linos y lanas tejidas. En la Grecia antigua el arte del telar "era muy importante".

Aun sin conservar pinturas griegas, podemos conocer cómo vestían en la Grecia antigua por sus cerámicas. "La cerámica griega es muy importante, tiene muchísima representación de mujeres y como se produce en un período muy largo de tiempo, tenemos datados vestidos de griegas del siglo VII a.C. hasta el siglo VI d.C., toda la vestimenta arcaica y toda la clásica de la época del Partenón", afirma Díez. "Los relieves de los templos también permiten apreciar estos vestidos, las esculturas de las Korai arcaicas" y un largo etcétera.

Desde finales del siglo XX también se han desarrollado nuevas técnicas, como la espectrografía, que permiten "indagar sobre si había colores y pigmentos", que es "una de las cosas más importantes por conocer" dado que, como bien es sabido, las "esculturas griegas han aparecido todas blancas, pero esta espectrografía ha demostrado, sobre todo en esculturas, que los vestidos podían ser de colores y que podían tener muchos bordados". Este descubrimiento ha permitido pensar en los vestidos como "una cosa más abigarrada". Bordados de roseta, flores, grecas en las orlas de los vestidos, incluso bordados con aplicaciones metálicas, bordados que representaban escenas, que permiten ver que los vestidos "estaban muy decorados dependiendo de la moda".

"Quizás no queda muchísimo, muchísimo por explorar del mundo antiguo, pero yo sigo trabajando en ello", comenta sobre el estudio de la moda griega. Según la doctora, "hay dos campos de trabajo": uno que sería conocer el vestido griego en paralelo a conocer la historia del arte griego y otro sobre la influencia de lo heleno en la moda, constantemente cambiante. Del primero hay "bastante estudiado" mientras que del segundo confirma que aún queda mucho por conocer, y que ese aspecto cambiante dificulta su estudio.

El estudio de clásicas

De Ibiza "desconoce datos concretos", pero cree que "hay bastante interés". En Ibiza "hay cursos que gustan muchísimo, eso quiere decir que viene mucha gente y que hay inquietud" sobre las clásicas. "Es una tendencia generalizada que no se ofrezca tanto un programa de lenguas clásicas en los institutos como antaño", confirma sobre la situación a nivel nacional. No se da filología griega en el campus de Ibiza tampoco, asimismo cree que "el mundo clásico sigue teniendo tirón" como las series de televisión y películas más recientes sobre el Olimpo o la Odisea.

"(Estudiar clásicas) no sirve de nada si lo que quieres es hacerte millonario", ríe la doctora, aunque tampoco lo niega "del todo segura". Cree firmemente que estudiar latín y griego "forma la mente". El latín "es una lengua totalmente estructurada que podría servir para programar ordenadores, porque carece de ambigüedad", reivindica la doctora, "con lo cual es casi una matemática de la lengua y eso ayuda muchísimo a estructurar el pensamiento". Por otro lado, "el griego es una lengua fascinante con una literatura riquísima y muchísimos matices, aunque solo te interesase la lengua a nivel etimológico, saber de dónde vienen las palabras que utilizamos, los conceptos, etc., desde luego Grecia y el mundo romano proporcionan un montón de cosas como la filosofía o el propio mito que son maneras de entendernos a nosotros mismos".

De esta manera. considera que "perder el mundo clásico, como referente, es perder toda una tradición". Reafirma: "Somos cultura occidental, a pesar que es muy enriquecedor el contacto con oriente, que los griegos también tuvieron". Sobre la importancia de las clásicas sigue comentando que los fundamentos de la cultura occidental son "la filosofía griega, el derecho romano, los aportes del cristianismo", y que "el propio cristianismo está muy helenizado".

Filosofía, arte y todas las humanidades en conjunto

"Para entender el museo del Prado hay que llevar en una mano 'Las metamorfosis' de Ovidio, autor latino que escribió sobre todo los mitos griegos, y en la otra, la Biblia", considera Díez, además de que "no solo especializándote en la filología clásica, que es una carrera muy precisa, muy especializada, se puede ver que esta tiene que ver con otros componentes". Asimismo, "desde detrás del mundo que produjo el griego y el latín, la filosofía, el arte, la historia, el mito, la concepción de la imagen, etc." se interrelacionan todos.

Sobre la concepción de la imagen, cree que en la actualidad, con los avances en realidad virtual y la inteligencia artificial, estamos "en condiciones muchísimo mejores de entender cómo se concibió la imagen en el mundo griego porque al final la imagen, sobre cualquier soporte, siempre es una realidad virtual, es el reflejo de la realidad". Siendo esta concepción "toda obra de los griegos" cree que es "realmente enriquecedora, incluso para la vida diaria".

Platón y la Inteligencia Artificial

Alfred North Whitehead, filósofo inglés, afirmó en el siglo XX que "la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página del pensamiento platónico". Ahora bien, Díez no cree que "no haya nada nuevo, porque hay filósofos importantísimos que aportan y han aportado muchísimo", sí que cree cierto que "la sombra de Platón, y la de Aristóteles, es muy relevante, ha llevado siglos desentrañar un montón de cosas".

"Platón es un filósofo de intuiciones, es un filósofo que explora las realidades metafísicas de manera especial" y afirma que en la actualidad con "esta cantidad de mundos que creamos con la inteligencia artificial y la realidad virtual" Platón es el "filósofo perfecto" para concebirlos. "Platón sigue teniendo muchísimo relieve y muchísima importancia en el pensamiento filosófico actual", ratifica la doctora. "La película favorita de Platón habría sido 'Matrix'" es una frase con la que bromea en sus clases, ya que cree que "'Matrix' es Platón si la analizas de cierta manera".

Hay muchos estudiosos que están indagando sobre la realidad virtual y la inteligencia artificial desde una perspectiva platónica, según Díez, "pero no son filósofos, sino físicos teóricos". "Para el mundo cuántico, el descubrimiento de la mecánica cuántica, Platón y los pitagóricos son especialmente relevantes y están detrás de la comprensión de la realidad física que tenemos ahora" asevera. En humanidades, "son las humanidades digitales las que más están estudiando esta reflexión sobre Platón y la realidad virtual".

Aclara que las humanidades digitales "son una nueva disciplina que lleva viva desde los años 80-90 del siglo XX" y se crearon a raíz "del desarrollo tecnológico de la disciplina". A día de hoy, "nuestra vida académica está mediada por la tecnología y se están desarrollando un montón de herramientas digitales para las humanidades".