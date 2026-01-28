Evita las "grúas pirata" en Ibiza con la generalización de la baliza V-16: el RACE ofrece recomendaciones clave para protegerse de estas estafas en carretera en caso de accidente

Sufrir una avería o un accidente en carretera ya es una situación complicada, pero en Ibiza puede agravarse si el conductor cae en la trampa de las denominadas “grúas pirata”. El Real Automóvil Club de España (RACE) ha lanzado una alerta para recordar la existencia de esta estafa, que afecta a conductores en todo el país y que puede provocar importantes perjuicios económicos.

Según explica el RACE, "se trata de vehículos de asistencia no autorizados que se presentan en el lugar del incidente sin haber sido solicitados previamente por el conductor ni activados por su compañía de asistencia. Aunque aparentan ser servicios oficiales, su actuación suele limitarse al traslado del vehículo, sin intentar resolver la incidencia en el lugar, y con costes muy superiores a los habituales".

La entidad advierte de que la generalización de las balizas V-16 y de los sistemas de geolocalización de incidencias, pensados para mejorar la seguridad vial, ha generado también mapas públicos de tráfico que pueden ser utilizados de forma indebida por operadores no autorizados para detectar situaciones de vulnerabilidad y acudir rápidamente al lugar del accidente.

Una estafa que se aprovecha de la urgencia

El RACE subraya que este tipo de prácticas "se apoya en el estrés y la confusión del conductor tras una avería o siniestro. En muchos casos, las grúas pirata imitan la imagen de servicios legítimos, presionan para retirar el vehículo con rapidez y lo trasladan a talleres no concertados, exigiendo posteriormente pagos desproporcionados por la intervención realizada".

Recomendaciones clave para evitar caer en la trampa

Para protegerse frente a estas estafas, el RACE recomienda a los conductores seguir una serie de pautas básicas:

Solicitar siempre la asistencia a través de los canales contratados, ya sea con la aseguradora, un club de automovilistas, el fabricante del vehículo o una empresa de renting o alquiler.

No realizar pagos por adelantado en carretera por servicios que estén incluidos en la asistencia contratada y confirmar cualquier coste antes de aceptar la intervención.

Esperar la confirmación oficial del servicio, que normalmente llega por SMS o mediante seguimiento en tiempo real a través de aplicaciones móviles.

Desconfiar de cualquier grúa que se ofrezca sin haber sido solicitada previamente.

Comprobar la identificación del conductor y del vehículo de asistencia.

No firmar documentos ni autorizar el traslado del coche si no se tiene la certeza de que el servicio ha sido activado por la compañía de asistencia.

Ante cualquier duda, contactar directamente con la empresa de asistencia antes de autorizar ninguna actuación.

Tecnología y acompañamiento al conductor

Desde el RACE, que gestiona una de las principales redes de asistencia en carretera de España, insisten en la importancia de utilizar canales oficiales y plataformas digitales que permiten identificar y monitorizar cada servicio en tiempo real, garantizando la transparencia y la seguridad del conductor.

“La asistencia en carretera debe ser sinónimo de confianza, control y acompañamiento. En el RACE trabajamos con procesos digitalizados, herramientas basadas en inteligencia artificial y una red de proveedores plenamente identificados y validados. Nuestro compromiso es claro: ante cualquier incidencia, los conductores nunca estarán solos”, afirma Alexandre Montalbán, director de Afiliación del RACE.

Por último, la entidad recomienda denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades competentes y conservar toda la documentación o comunicaciones relacionadas con el servicio recibido, ya que pueden ser clave para investigar estas prácticas y proteger a otros conductores en Ibiza y en el resto del país.