Consulta el programa completo de las Fiestas de Santa Eulària des Riu 2026

El programa de las Fiestas Patronales de Santa Eulària des Riu 2026 reúne más de un centenar de actos y más de 70 conciertos, con el 12 de febrero como día grande y una apuesta decidida por la cultura, la educación y el humor, según informa en una nota el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Jueves 5 de febrero

17 horas. Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la Residencia Can Blai para residentes y familiares.

Viernes 6 de febrero

19.30 horas. XVII Ciclo de Conferencias L’aventura d’educar en família en el Palacio de Congresos. 'Criar con sentido común: necesidades de la infancia y cómo acompañarlas', con Armando Bastida. Entrada gratuita y servicio de monitores.

Sábado 7 de febrero

10 horas. Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera en la bahía de Santa Eulària. Clase optimist, ILCA y windsurf. Organiza el Club Náutico de Santa Eulària.

13 horas. Gimnasia rítmica. Campeonato de Ibiza base y absolut. Pabellón municipal.

20.15 horas. 'Camins d'histària (Oratori Joan Marí Cardona)'. Organizado por el Institut d'Estudis Eivissencs en la Capilla de Lourdes.

Domingo 8 de febrero

9.30 horas. I Torneo Joven Promesas de Judo. Asociación Deportiva Gokyo Ryu Eivissa. Poliderpotivo de Santa Eulària.

10 horas. Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera. Clase Optimist, ILCA y windsurf. Organiza el Club Naútico de Santa Eulària en la bahía de Santa Eulària.

Miércoles 11 de febrero

10 horas. Taller 'Mel de Can Marí' para personas mayores en el club de mayores de Santa Eulària.

19.30 horas. Misa solemne cantada por el Coro Parroquial (Virgen de Lourdes) en la capilla de Lourdes.

Jueves 12 de febrero – Día grande

9 horas. Repique de campanas

10 a 14 horas. Juegos y talleres infantiles en el paseo de s’Alamera

11 horas. Misa solemne cantada por el Coro Parroquial seguida de procesión y baile tradicional con Es Broll en el Puig de Missa.

12 horas. Múisca con IMA en la Plaza de España.

13.30 horas. Ball pagès con la Colla Es Broll en la Plaza de España.

20 horas. Baile de salón y degustación de productos típicos en el local del Club de Persones Majors.

18.30 horas. Sa Santa Rumba. Música en directo y dj, camcionesa de antes y ahora fusionadas con la rumba más animada en la Plaza de España.

Viernes 13 de febrero

Conciertos en bares y restaurantes de Santa Eulària. Actuaciones desde el mediodía hasta la noche

14 horas. Seán Mackey Feat. david Keiper- Le27

16 horas. Swingin Tonic Duo - El Deseo

Ibisax Trio- Bar restaurante Can Poll

18 horas. Funk-Ku- Project Social

19 horas. Seán Mackey Feat. david Keiper- XTU

20 horas. Flor de Azahar- Restaurante Higo

20 horas. Discover - Tape Arte

20 horas. Eco y Raíz - Noiam Ibiza

20 horas. Heritage - Tomate Rojo

20 horas. Soul Doctor- Industrial

20 horas. Aires del Sur- Mesón El Algarrobo

21 horas. Black Leaves - Galicatessen

21 horas. Dom & Susanna - El Naranjo

23 horas. Discover -+Ke2

23 horas. Leyre, heear me tonigt trio - Klandestino

Sábado 14 de febrero

10 a 18 horas. Juegos hinchables en el Paseo de s'Alamera.

10 horas. Conferencia familiar y divulgativa con ruta por los alrededores de Can Planetes a cargo de ANtoni Ferrer Abárzuza. Inscripciones en patrimonio@santaeulària.com

12 horas. Misa homenaje a mayores de 80 años en la capilla de LÑourdes cantada por el Coro Rociero. Y a las 13.30 horas comida de hermandad para los mayores en el Palacio de Congresos.

Conciertos en los bares y restaurantes de Santa Eulária

11 horas. Autómatas - Ca n'Antònia

12 horas. Pep Cosmic i es Verros de Balàfia - Royalty

12 horas. Flawless Trio -Salñvatores

12 horas. Miss Aránzazu y Omar Guzmán - Café 73

12 horas. Nat & Cris - Mayol

13 horas. Flor de Azahar - Hamburguesería Lina

13 horas. Soul Dopctor- Wabi Sabi

13 horas. Iggi &Norbe - Mr. Kebap

13 horas. Eco y Raíz - Bar Silverio

15 horas. Rottowatts - Can Cosmi

16 horas. Let's Vibe - Almíbar

17 horas. Juanjele - Cas Forner

17.30 hortas

Big Walter Quartet - Ohm Street

18 horas. Sandy Valey - Guaraná

18.30 horas. Swingin Tonic Duo - El Vizietto

19 horas. Aires del Sur - Cafetería Magic

19 horas. Let´s Vibe - Jatayu

19 horas. Ras Smaila - Colmado

19 horas. Juanjele - Gusto Ibiza

19 horas. Nat & Cris. Mr. Freddy

19 horas. Roxela's Band - Masketapas

19 horas. Flawless - Jambo

Música en la Plaza de España

19.30 horas DJ Efrain Navarro

20.30 horas. Guarrománticos. Tributo a Extremoduro

22 horas. Blanc Band. Tributo a AC/DC

24 horas. DJ Efrain Navarro

Domingo 15 de febrero

10 horas. Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros.

11 horas. Misa en la iglesia del Puig de Missa.

12 horas. Feria artesanal en el Puig de Missa.

12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Binissalem. Camp municipal d’esports.

Conciertos

12 horas. Sandy Valey. Harinus.

12 horas. Miss Aránzazu + Omar Guzmán. Crostone.es.

13 horas. Rottowatts. Cafetería Noelia.

13 horas. Autómatas. Titanic.

15 horas. Roxela’s Band. Aliño Ibiza.

16 horas. Pep Còsmic i es Verros de Balàfia. Rincón de Pepe.

18 horas. Dom & Susanna. Samare Cocktail Bar.

19 horas. Big Walter Quartet. Pizza Pazza.

20 horas. Ras Smaila. El Chambao.

20 horas. Heritage. Taco Paco.

Rúa de Carnaval de Santa Eulària / Toni Escobar

17 de febrero

17 horas. Rúa de Carnaval. Fiesta de Carnaval y entrega de premios. Plaza España.

20 horas. Concurso de pasteles caseros para personas mayores. Club de mayores de Santa Eulària.

20.30 horas. Fiesta Carnaval retro años 70 (música de los años 60, 70 y 80). Plaza España.

18 de febrero

10 a 13.30 horas y 16.30 a 19.30 horas. Inicio de la exposición del VIII Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida y del VII Concurso de Fotografía (Fiestas de Santa Eulària). Sala de exposiciones Sant Jaume 72. Abierta hasta el 6 de febrero.

19 de febrero

20 horas. Presentación del libro “Ibiza 1936, la reconquista republicana y la masacre del castillo”, de José Luis Mir. Teatre Espanya.

El concejal Toni Ramón y el monologuista José Boto con el cartel del Festival del Humor 2026 / Ajuntament de Santa Eulària

20 de febrero

17 horas. Concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música. Plaza de España.

19.30 horas. XVII Ciclo de Conferencias L’Aventura d’Educar en Familia. 'Educar para la vida: niñas y niños autónomos, seguros y felices', con Marta Prada. Entrada gratuita. Servicio de monitores para niños. Palacio de Congresos.

21 horas. Festival de l’Humor: 'Padres imperfectos'. Centro Cultural des Puig d’en Valls.

21 de febrero

7 horas. Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària.

20 horas. Festival de l’Humor: Rubén García, 'Trilogía'. Centro Cultural de Jesús.

20 horas. Festival de l’Humor: Luis Larrodera, 'Todo cambia 2.0'. Teatre Espanya.

22 de febrero

9 horas. Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària.

9 horas. XI Torneo de Petanca. Instalaciones deportivas municipales.

19 horas. Festival de l’Humor: Wilbur, 'Piensa en Wilbur'. Palacio de Congresos.

24 de febrero

17 horas. Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la residencia Can Blai. Para residentes y familiares.

25 de febrero

12 horas. Concurso literario David Marzal. Organizan: IES Quartó del Rei y IES Xarc. Teatre Espanya.

26 de febrero

16 horas. Masterclass de percusión a cargo del maestro Pep Soler en la Escuela Municipal de Música. Inscripciones en escolademusica.santaeulariadesriu.com.

28 de febrero

15 horas. Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.

20 horas. Teatro: 'La zapatera prodigiosa'. Teatre Espanya.

1 de marzo

9 horas. Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.

10.30 horas. Concierto para bebés 'Tararea', de Bressol de Músics (Eivissa/Italia). Teatre Espanya.

12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Manacor. Camp municipal d’esports.

3 de marzo

20 horas. Tertulia del club de lectura sobre el libro “Aquí” (Richard McGuire). Biblioteca municipal.

6 de marzo

18 horas. Entrega de premios del VIII Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida y del VII Concurso de Fotografía (Fiestas de Santa Eulària). Sala de exposiciones Sant Jaume 72.

'Gerret' a la plancha. / VICENT MARÍ

7 de marzo

10 horas. Masterclass de trompeta (Rubén Simeó). Escuela Municipal de Música.

12 horas. Inauguración de la X Fira des Gerret. Calle Sant Jaume.

17 horas. Trofeo Hublot de Natación. Piscina municipal.

19 horas. Concierto de la Banda Municipal de Música con Rubén Simeó. Palacio de Congresos.

15 de marzo

10.30 horas. XXX Curso de Passeig a Passeig.

12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Llosetense. Camp municipal d’esports.

20 y 21 de marzo

9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.

Sin hora. Lit-Eulària Trobada Literària de Santa Eulària. Teatre Espanya.

21 de marzo

7 horas. Pesca. Campeonato Balear de Roca. Club Náutico Santa Eulària.

9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.

14 horas. XXXI Duatló Sprint Santa Eulària (Campeonato de Baleares). Paseo de s’Alamera.

22 de marzo

7 horas. Pesca. Campeonato Balear de Roca. Club Náutico Santa Eulària.

9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.