Consulta el programa completo de las Fiestas de Santa Eulària des Riu 2026
El día grande de las fiestas será el jueves 12 de febrero, cuando se celebrarán los actos más tradicionales y participativos
El programa de las Fiestas Patronales de Santa Eulària des Riu 2026 reúne más de un centenar de actos y más de 70 conciertos, con el 12 de febrero como día grande y una apuesta decidida por la cultura, la educación y el humor, según informa en una nota el Ayuntamiento de Santa Eulària.
Jueves 5 de febrero
17 horas. Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la Residencia Can Blai para residentes y familiares.
Viernes 6 de febrero
19.30 horas. XVII Ciclo de Conferencias L’aventura d’educar en família en el Palacio de Congresos. 'Criar con sentido común: necesidades de la infancia y cómo acompañarlas', con Armando Bastida. Entrada gratuita y servicio de monitores.
Sábado 7 de febrero
10 horas. Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera en la bahía de Santa Eulària. Clase optimist, ILCA y windsurf. Organiza el Club Náutico de Santa Eulària.
13 horas. Gimnasia rítmica. Campeonato de Ibiza base y absolut. Pabellón municipal.
20.15 horas. 'Camins d'histària (Oratori Joan Marí Cardona)'. Organizado por el Institut d'Estudis Eivissencs en la Capilla de Lourdes.
Domingo 8 de febrero
9.30 horas. I Torneo Joven Promesas de Judo. Asociación Deportiva Gokyo Ryu Eivissa. Poliderpotivo de Santa Eulària.
10 horas. Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera. Clase Optimist, ILCA y windsurf. Organiza el Club Naútico de Santa Eulària en la bahía de Santa Eulària.
Miércoles 11 de febrero
10 horas. Taller 'Mel de Can Marí' para personas mayores en el club de mayores de Santa Eulària.
19.30 horas. Misa solemne cantada por el Coro Parroquial (Virgen de Lourdes) en la capilla de Lourdes.
Jueves 12 de febrero – Día grande
9 horas. Repique de campanas
10 a 14 horas. Juegos y talleres infantiles en el paseo de s’Alamera
11 horas. Misa solemne cantada por el Coro Parroquial seguida de procesión y baile tradicional con Es Broll en el Puig de Missa.
12 horas. Múisca con IMA en la Plaza de España.
13.30 horas. Ball pagès con la Colla Es Broll en la Plaza de España.
20 horas. Baile de salón y degustación de productos típicos en el local del Club de Persones Majors.
18.30 horas. Sa Santa Rumba. Música en directo y dj, camcionesa de antes y ahora fusionadas con la rumba más animada en la Plaza de España.
Viernes 13 de febrero
Conciertos en bares y restaurantes de Santa Eulària. Actuaciones desde el mediodía hasta la noche
14 horas. Seán Mackey Feat. david Keiper- Le27
16 horas. Swingin Tonic Duo - El Deseo
Ibisax Trio- Bar restaurante Can Poll
18 horas. Funk-Ku- Project Social
19 horas. Seán Mackey Feat. david Keiper- XTU
20 horas. Flor de Azahar- Restaurante Higo
20 horas. Discover - Tape Arte
20 horas. Eco y Raíz - Noiam Ibiza
20 horas. Heritage - Tomate Rojo
20 horas. Soul Doctor- Industrial
20 horas. Aires del Sur- Mesón El Algarrobo
21 horas. Black Leaves - Galicatessen
21 horas. Dom & Susanna - El Naranjo
23 horas. Discover -+Ke2
23 horas. Leyre, heear me tonigt trio - Klandestino
Sábado 14 de febrero
10 a 18 horas. Juegos hinchables en el Paseo de s'Alamera.
10 horas. Conferencia familiar y divulgativa con ruta por los alrededores de Can Planetes a cargo de ANtoni Ferrer Abárzuza. Inscripciones en patrimonio@santaeulària.com
12 horas. Misa homenaje a mayores de 80 años en la capilla de LÑourdes cantada por el Coro Rociero. Y a las 13.30 horas comida de hermandad para los mayores en el Palacio de Congresos.
Conciertos en los bares y restaurantes de Santa Eulária
11 horas. Autómatas - Ca n'Antònia
12 horas. Pep Cosmic i es Verros de Balàfia - Royalty
12 horas. Flawless Trio -Salñvatores
12 horas. Miss Aránzazu y Omar Guzmán - Café 73
12 horas. Nat & Cris - Mayol
13 horas. Flor de Azahar - Hamburguesería Lina
13 horas. Soul Dopctor- Wabi Sabi
13 horas. Iggi &Norbe - Mr. Kebap
13 horas. Eco y Raíz - Bar Silverio
15 horas. Rottowatts - Can Cosmi
16 horas. Let's Vibe - Almíbar
17 horas. Juanjele - Cas Forner
17.30 hortas
Big Walter Quartet - Ohm Street
18 horas. Sandy Valey - Guaraná
18.30 horas. Swingin Tonic Duo - El Vizietto
19 horas. Aires del Sur - Cafetería Magic
19 horas. Let´s Vibe - Jatayu
19 horas. Ras Smaila - Colmado
19 horas. Juanjele - Gusto Ibiza
19 horas. Nat & Cris. Mr. Freddy
19 horas. Roxela's Band - Masketapas
19 horas. Flawless - Jambo
Música en la Plaza de España
19.30 horas DJ Efrain Navarro
20.30 horas. Guarrománticos. Tributo a Extremoduro
22 horas. Blanc Band. Tributo a AC/DC
24 horas. DJ Efrain Navarro
Domingo 15 de febrero
10 horas. Inauguración de las exposiciones temporales del Museu Etnogràfic d’Eivissa Can Ros.
11 horas. Misa en la iglesia del Puig de Missa.
12 horas. Feria artesanal en el Puig de Missa.
12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Binissalem. Camp municipal d’esports.
Conciertos
12 horas. Sandy Valey. Harinus.
12 horas. Miss Aránzazu + Omar Guzmán. Crostone.es.
13 horas. Rottowatts. Cafetería Noelia.
13 horas. Autómatas. Titanic.
15 horas. Roxela’s Band. Aliño Ibiza.
16 horas. Pep Còsmic i es Verros de Balàfia. Rincón de Pepe.
18 horas. Dom & Susanna. Samare Cocktail Bar.
19 horas. Big Walter Quartet. Pizza Pazza.
20 horas. Ras Smaila. El Chambao.
20 horas. Heritage. Taco Paco.
17 de febrero
17 horas. Rúa de Carnaval. Fiesta de Carnaval y entrega de premios. Plaza España.
20 horas. Concurso de pasteles caseros para personas mayores. Club de mayores de Santa Eulària.
20.30 horas. Fiesta Carnaval retro años 70 (música de los años 60, 70 y 80). Plaza España.
18 de febrero
10 a 13.30 horas y 16.30 a 19.30 horas. Inicio de la exposición del VIII Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida y del VII Concurso de Fotografía (Fiestas de Santa Eulària). Sala de exposiciones Sant Jaume 72. Abierta hasta el 6 de febrero.
19 de febrero
20 horas. Presentación del libro “Ibiza 1936, la reconquista republicana y la masacre del castillo”, de José Luis Mir. Teatre Espanya.
20 de febrero
17 horas. Concierto de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música. Plaza de España.
19.30 horas. XVII Ciclo de Conferencias L’Aventura d’Educar en Familia. 'Educar para la vida: niñas y niños autónomos, seguros y felices', con Marta Prada. Entrada gratuita. Servicio de monitores para niños. Palacio de Congresos.
21 horas. Festival de l’Humor: 'Padres imperfectos'. Centro Cultural des Puig d’en Valls.
21 de febrero
7 horas. Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària.
20 horas. Festival de l’Humor: Rubén García, 'Trilogía'. Centro Cultural de Jesús.
20 horas. Festival de l’Humor: Luis Larrodera, 'Todo cambia 2.0'. Teatre Espanya.
22 de febrero
9 horas. Pesca. Campeonato de Baleares de Mar Costa Duos. Bahía de Santa Eulària.
9 horas. XI Torneo de Petanca. Instalaciones deportivas municipales.
19 horas. Festival de l’Humor: Wilbur, 'Piensa en Wilbur'. Palacio de Congresos.
24 de febrero
17 horas. Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la residencia Can Blai. Para residentes y familiares.
25 de febrero
12 horas. Concurso literario David Marzal. Organizan: IES Quartó del Rei y IES Xarc. Teatre Espanya.
26 de febrero
16 horas. Masterclass de percusión a cargo del maestro Pep Soler en la Escuela Municipal de Música. Inscripciones en escolademusica.santaeulariadesriu.com.
28 de febrero
15 horas. Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.
20 horas. Teatro: 'La zapatera prodigiosa'. Teatre Espanya.
1 de marzo
9 horas. Tenis mesa. Final Balear Escolar. Pabellón municipal.
10.30 horas. Concierto para bebés 'Tararea', de Bressol de Músics (Eivissa/Italia). Teatre Espanya.
12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Manacor. Camp municipal d’esports.
3 de marzo
20 horas. Tertulia del club de lectura sobre el libro “Aquí” (Richard McGuire). Biblioteca municipal.
6 de marzo
18 horas. Entrega de premios del VIII Concurso Puig de Missa de Pintura Rápida y del VII Concurso de Fotografía (Fiestas de Santa Eulària). Sala de exposiciones Sant Jaume 72.
7 de marzo
10 horas. Masterclass de trompeta (Rubén Simeó). Escuela Municipal de Música.
12 horas. Inauguración de la X Fira des Gerret. Calle Sant Jaume.
17 horas. Trofeo Hublot de Natación. Piscina municipal.
19 horas. Concierto de la Banda Municipal de Música con Rubén Simeó. Palacio de Congresos.
15 de marzo
10.30 horas. XXX Curso de Passeig a Passeig.
12 horas. Futbol. SCR Peña Deportiva – Llosetense. Camp municipal d’esports.
20 y 21 de marzo
9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.
Sin hora. Lit-Eulària Trobada Literària de Santa Eulària. Teatre Espanya.
21 de marzo
7 horas. Pesca. Campeonato Balear de Roca. Club Náutico Santa Eulària.
9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.
14 horas. XXXI Duatló Sprint Santa Eulària (Campeonato de Baleares). Paseo de s’Alamera.
22 de marzo
7 horas. Pesca. Campeonato Balear de Roca. Club Náutico Santa Eulària.
9 horas. Torneo Internacional de Tenis Platja. Playa de Cala Llonga.
