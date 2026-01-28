Los comercios de la playa de Talamanca lamentan la pérdida de clientela tras el cierre de la pasarela

La playa de Talamanca es una de las zonas más afectadas de las Pitiusas por las cinco borrascas registradas en las islas en lo que va de año. Esta situación la lamentan comercios de la zona, como el Restaurante Hostal Talamanca, según reconoce uno de sus jefes de sala, Juan Marí, con amplia experiencia en el establecimiento: "Esperamos que acabe ya el temporal y que se reabra la pasarela de madera lo antes posible —se cerró tras hundirse un tramo de aproximadamente 15 metros por la borrasca 'Harry'—, ya que desde que se precintó hemos recaudado menos en comparación, por ejemplo, con enero de 2025, aunque ahora mismo no disponemos de los datos".

Imagen del bar Flotante de Talamanca, precintado. / Sergio G. Cañizares.

El Restaurante Hostal Talamanca es el único negocio abierto en invierno en la playa afectada por la borrasca 'Harry' que se encuentra frente al tramo de pasarela precintado. Aunque clientes y trabajadores del establecimiento conviven con esta situación desde que la Policía Local de Ibiza acordonó el perímetro el pasado jueves 22 de enero, Marí confiesa que desde entonces están algo mejor: "Ahora, por lo menos, hemos recuperado un poco de arena en el litoral y se ha amontonado la posidonia. Con ello estamos un poco más respaldados, ya que actúa como barrera natural cuando hay temporales y el agua de la playa llega hasta aquí".

"Estamos muy preocupados"

Marí rememora las graves consecuencias de la borrasca 'Harry': "Cuando llegó la tormenta, el interior del local se llenó de agua". A pesar del impacto que supuso la entrada de agua en el restaurante, seis días después de los hechos sigue inquieto por las condiciones meteorológicas adversas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días en la isla: "Estamos muy preocupados. Cada año el nivel del mar sube más y ya llega el agua hasta el muro que hace de tope con nuestra terraza".

Valla amarilla que indica el cierre del tramo de la pasarela de Talamanca arrasada por la borrasca 'Harry'. / Sergio G. Cañizares

Conviene recordar que la Aemet ha decretado, coincidiendo con la llegada de la borrasca 'Kristin', a lo largo de este miércoles, 28 de enero, la alerta naranja (peligro importante) por las fuertes rachas de viento en la isla. Además, a primera hora de este miércoles, varios agentes de la Policía Local de Ibiza han precintado el bar Flotante, situado en la zona de Talamanca, a escasos metros del Restaurante Hostal Talamanca, como medida preventiva ante el riesgo que presenta su estructura tras el episodio de temporal.

Aunque persiste el riesgo por las condiciones meteorológicas adversas, Marí considera que la situación en la zona no volverá a ser tan boyante como hace tres décadas: "Creo que la solución sería conseguir que Talamanca volviese al estado de hace treinta años. Entonces recuerdo que hubo un par de temporales en invierno que nos dejaron la playa prácticamente sin arena, pero venían barcos hasta aquí y, con tuberías y mangueras, la rellenaban de nuevo". No obstante, matiza: "Es cierto que el mar, al elevarse su nivel, se ha comido un gran trozo de tierra, ya que antes teníamos 25 ó 30 metros de espacio de playa".

Precisamente, el fuerte viento, con rachas que la Aemet ha previsto que pueden superar los 90 kilómetros por hora, es otro de los fenómenos meteorológicos que "preocupa mucho" a Marí, quien se muestra resignado ante el panorama: "Nosotros no podemos hacer nada, ya que las actuaciones, en este sentido, recaen en manos de la Demarcación de Costas —organismo integrado en el Ministerio para la Transición Ecológica— y del Ayuntamiento de Ibiza". Ante ello, agrega: "Lo único que nos queda es esperar a que se restablezca la situación, ya que nosotros no tenemos la solución".

Vista del bar Flotante precintado, desde otra perspectiva. / Sergio G. Cañizares

El Restaurante Hostal Talamanca, en principio, seguirá abierto al público, a pesar de la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la pasarela de madera en los próximos días y semanas. En este sentido, cabe recordar que el concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Grivé, explicó el pasado jueves 22 de enero las peticiones del Consistorio a la Demarcación de Costas para solucionar la situación de la pasarela de madera de Talamanca: "La vamos a retranquear para que quede dentro del muro, porque antes estaba anclada dentro de la playa, y así quedará sobre el lecho de arena. Esta actuación nos permitirá que pase la maquinaria para depositar la posidonia en invierno y proteger ese tramo".

Estos trabajos solo durarán "unas dos semanas", según apuntó el edil. Sin embargo, antes deberá llegar la autorización de Costas y, según explica Marí, "el Ayuntamiento no nos ha comunicado ningún avance en los últimos días".

Con ello, el Restaurante Hostal Talamanca espera que se restablezca la normalidad lo antes posible. Mientras tanto, el establecimiento debe hacer frente a una realidad "en la que muchos extranjeros que vivían por la zona han dejado de acudir al restaurante por miedo al temporal y al peligro que entraña el litoral".