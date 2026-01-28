'Et conec, em coneixes': el lema de la nueva campaña del Ayuntamiento de Ibiza para promocionar el producto y comercio locales

La nueva campaña 'Et conec, em coneixes' del Ayuntamiento de Ibiza busca "promocionar el comercio y los productos locales y a fomentar las compras de proximidad en la ciudad". Anuncian desde el Ayuntamiento que la campaña cuenta con la participación de "14 comerciantes de Ibiza, que son los protagonistas y le ponen cara a la red comercial del municipio". Una de ellas es Carmen Cárcel, fotografiada con Álex Minchiotti, concejal de Comercio de la ciudad.

El cartel de la campaña 'Et conec, em coneixes' / Ajuntament d'Eivissa

"La importancia de consumir productos locales"

Mediante la campaña 'Et conec, em coneixes', el Consistorio quiere "poner en valor la importancia de consumir productos locales y apoyar el comercio de proximidad". Consideran desde el Ayuntamiento que el comercio de proximidad es "un sector clave para la dinamización económica, social y urbana de Ibiza".

Esta iniciativa, "destaca el papel fundamental de los establecimientos locales en la vida cotidiana de la ciudad y refuerza el vínculo entre los comerciantes y la ciudadanía". Minchiotti añade que, desde el Ayuntamiento: "Queremos remarcar que apostar por el comercio local contribuye a mantener una economía más sostenible y arraigada en el territorio, a preservar la identidad de la ciudad, a generar ocupación y a garantizar unas calles vivas durante todo el año".

Aclaran que esta campaña se enmarca "dentro de las políticas municipales de apoyo y dinamización del comercio local", a las cuales el Ayuntamiento ha considerado "una prioridad durante este mandato". La campaña tendrá difusión por diferentes canales, redes sociales y apoyos municipales "con el objetivo de llegar al máximo número de ciudadanos y animarles a comprar en Ibiza y confiar en el comercio local".