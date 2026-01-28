Comercio Local
'Et conec, em coneixes': el lema de la nueva campaña del Ayuntamiento de Ibiza para promocionar el producto y comercio locales
La campaña está destinada a "promocionar el comercio y los productos locales", además de "fomentar las compras de proximidad de la ciudad"
La nueva campaña 'Et conec, em coneixes' del Ayuntamiento de Ibiza busca "promocionar el comercio y los productos locales y a fomentar las compras de proximidad en la ciudad". Anuncian desde el Ayuntamiento que la campaña cuenta con la participación de "14 comerciantes de Ibiza, que son los protagonistas y le ponen cara a la red comercial del municipio". Una de ellas es Carmen Cárcel, fotografiada con Álex Minchiotti, concejal de Comercio de la ciudad.
"La importancia de consumir productos locales"
Mediante la campaña 'Et conec, em coneixes', el Consistorio quiere "poner en valor la importancia de consumir productos locales y apoyar el comercio de proximidad". Consideran desde el Ayuntamiento que el comercio de proximidad es "un sector clave para la dinamización económica, social y urbana de Ibiza".
Esta iniciativa, "destaca el papel fundamental de los establecimientos locales en la vida cotidiana de la ciudad y refuerza el vínculo entre los comerciantes y la ciudadanía". Minchiotti añade que, desde el Ayuntamiento: "Queremos remarcar que apostar por el comercio local contribuye a mantener una economía más sostenible y arraigada en el territorio, a preservar la identidad de la ciudad, a generar ocupación y a garantizar unas calles vivas durante todo el año".
Aclaran que esta campaña se enmarca "dentro de las políticas municipales de apoyo y dinamización del comercio local", a las cuales el Ayuntamiento ha considerado "una prioridad durante este mandato". La campaña tendrá difusión por diferentes canales, redes sociales y apoyos municipales "con el objetivo de llegar al máximo número de ciudadanos y animarles a comprar en Ibiza y confiar en el comercio local".
