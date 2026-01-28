Cerrados los puertos de Ibiza y Formentera por el temporal

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha anunciado el cierre los puertos de Ibiza y la Savina de Formentera debido al temporal que golpea a las Pitiusas este miércoles. La APB informó del estado de los puertos a las 17.15 horas, en un anuncio previo, a las 16.30 horas, sólo estaba inoperativo el de Ibiza.

El resto de puertos de Baleares funciona con normalidad, aunque algunas rutas de la naviera Baleària con Menorca se han modificado o cancelado. En esta línea, las navieras que operan en Ibiza y Formentera han anulado sus trayectos de la tarde.

"Por causas meteorológicas adversas se cancelan todas las salidas del ferri 'Passió per Formentera' de hoy en ambos sentidos", ha informado Baleària en sus redes sociales. Las últimas salidas entre las Pitiusas programadas para la jornada de este miércoles de la naviera han sido a las 14.15 horas desde Ibiza y a las 14.30 horas desde Formentera. Trasmapi, por su parte, también ha cancelado varios trayectos por el mal tiempo.

Formentera incomunicada

Formentera permanece incomunicada desde las 14.30 horas, cuando salió el último barco. La previsión del tiempo para este jueves es que continúe la mala mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde la medianoche hasta las 4 horas y de 12 a 23.59 horas por viento de componente oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura.

Las Pitiusas se encuentran en alerta naranja hasta la medianoche de este miércoles por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y fenómenos costeros, con viento de oeste y suroeste de 60 a 80 kilómetros por hora (fuerza 8 a 9) y olas de cuatro a seis metros de altura.