Temporal
Cancelaciones y modificaciones en los trayectos marítimos entre Ibiza y Formentera por el temporal
La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta naranja por fuertes rachas de viento y un intenso temporal marítimo
La navieras que operan en Ibiza, Baleària y Trasmapi, han cancelado o modificado algunos de sus trayectos marítimos debido al temporal que azota a las Pitiusas. Según ha informado Baleària, las últimas salidas programadas para este miércoles serán a las 14.15 horas desde el puerto de Ibiza y a las 14.30 horas desde el puerto de Formentera. A partir de esas horas, el resto de trayectos quedarán cancelados como medida de seguridad ante el empeoramiento del estado de la mar.
Baleària recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la naviera, así como contactar con el servicio de atención al cliente para cualquier cambio o reubicación.
Por otra parte, Trasmapi ha cancelado sus trayectos entre las Pitiusas de las 11.30 y las 14.45 horas. De momento, mantiene su servicio de las 16 y las 17.30 horas.
Alerta naranja
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes rachas de viento y un intenso temporal marítimo para este miércoles. En concreto, el aviso por viento estará vigente hasta las 23.59 horas. Se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, con viento predominante de componente oeste y suroeste.
Además, la Aemet ha emitido también un aviso por fenómenos costeros en el mismo tramo horario. En el litoral pitiuso se prevé viento del oeste y suroeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que equivale a fuerza 8 y 9, acompañado de olas que podrían alcanzar entre cuatro y seis metros de altura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes