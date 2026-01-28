Cancelaciones y modificaciones en los trayectos marítimos entre Ibiza y Formentera por el temporal

La navieras que operan en Ibiza, Baleària y Trasmapi, han cancelado o modificado algunos de sus trayectos marítimos debido al temporal que azota a las Pitiusas. Según ha informado Baleària, las últimas salidas programadas para este miércoles serán a las 14.15 horas desde el puerto de Ibiza y a las 14.30 horas desde el puerto de Formentera. A partir de esas horas, el resto de trayectos quedarán cancelados como medida de seguridad ante el empeoramiento del estado de la mar.

Baleària recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la naviera, así como contactar con el servicio de atención al cliente para cualquier cambio o reubicación.

Por otra parte, Trasmapi ha cancelado sus trayectos entre las Pitiusas de las 11.30 y las 14.45 horas. De momento, mantiene su servicio de las 16 y las 17.30 horas.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en Ibiza y Formentera ante la previsión de fuertes rachas de viento y un intenso temporal marítimo para este miércoles. En concreto, el aviso por viento estará vigente hasta las 23.59 horas. Se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, con viento predominante de componente oeste y suroeste.

Además, la Aemet ha emitido también un aviso por fenómenos costeros en el mismo tramo horario. En el litoral pitiuso se prevé viento del oeste y suroeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que equivale a fuerza 8 y 9, acompañado de olas que podrían alcanzar entre cuatro y seis metros de altura.