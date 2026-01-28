Temporal
La borrasca obliga a cancelar y desviar vuelos en el aeropuerto de Ibiza con rachas de 98 kilómetros por hora
Aena recomienda consultar el estado de los vuelos con la compañía aérea por posibles demoras.
E.P.
El mal tiempo provocado por la borrasca 'Kristin' ha causado la cancelación y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Ibiza. Según la información de AENA, los fuertes vientos han obligado a desviar un vuelo Ámsterdam-Ibiza al aeropuerto de Palma. Además, al menos tres vuelos Palma a Ibiza operados por Iberia y Air Europa que tenían que llegar entre las 18.55 y las 19.50 horas a la isla se han cancelado. Igualmente, otro vuelo que tenía que salir de Ibiza dirección a Palma a las 19.30 horas se ha cancelado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado hasta las 19 horas de este miércoles rachas de viento de hasta 98 kilómetros por hora en el aeródromo de es Codolar y de 87 kilóemtros por hora en Formentera.También se han registrado retrasos en algunos vuelos entre las Islas y otras ciudades españolas.
Demoras
AENA recomienda consultar el estado de los vuelos con la compañía aérea por posibles demoras debido al mal tiempo, que mantiene cerrados por puertos de Ibiza y Formentera.
La previsión del tiempo para este jueves es de mala mar, con un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómenos costeros con viento de componente oeste de 50 a 60 kilómetros hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros de altura. La mañana será lluviosa pero las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo del día. El viernes se mantiene el aviso amarillo por mala mar, pero sin probabilidad de que se produzcan chubascos.
