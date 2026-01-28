Más de 70 conciertos en las fiestas de Santa Eulària 2026

Santa Eulària ha presentado su programa de Fiestas Patronales 2026, que se desarrollará desde principios de febrero hasta finales de marzo con cerca de 150 actos pensados para todos los públicos. La música, la cultura, la tradición y el humor vuelven a ser los grandes pilares de una programación que apuesta por la participación y la diversidad, según informa en una nota el Ayuntamiento de Santa Eulària.

La música será uno de los ejes centrales de las fiestas, con más de 70 conciertos repartidos entre bares y restaurantes del municipio y la plaza de España. Las principales jornadas musicales se concentrarán los días 13, 14 y 15 de febrero, con actuaciones ininterrumpidas desde el mediodía hasta la noche. El sábado 14 de febrero la plaza de España acogerá una programación especial que incluirá un concierto tributo a Extremoduro, otro dedicado a AC/DC y una sesión de dj para cerrar la jornada.

Día grande

El día grande de las fiestas será el jueves 12 de febrero, cuando se celebrarán los actos más tradicionales y participativos. Desde primera hora de la mañana, con el repique de campanas, el municipio vivirá una intensa jornada que incluirá juegos y talleres infantiles, misa solemne y procesión en el Puig de Missa, ‘ball pagès’ a cargo de la Colla Es Broll, música en la calle, degustaciones populares y actuaciones en directo.

El programa también refuerza su vertiente cultural con concursos ya consolidados como el de Pintura al aire libre, el Concurso de Fotografía o el Concurso de Poesía, además de exposiciones, presentaciones de libros y propuestas teatrales. Entre las citas más destacadas figura el Concurso de Vino Payés, la Rúa de Carnaval y la X Fira Gastronòmica des Gerret, que se celebrará el 7 de marzo en la calle Sant Jaume con degustaciones de este pescado tan apreciado y música en vivo.

La programación dedica un espacio relevante a las familias y la educación con el XVII Ciclo de Conferencias ‘L’aventura d’educar en família’, que ofrecerá dos charlas impartidas por especialistas en crianza y educación emocional, con servicio de monitores para facilitar la asistencia. El humor también tendrá un protagonismo especial con una nueva edición del Festival del Humor de Santa Eulària, que contará con las actuaciones de Álex Salaberri, José Boto, Luís Larrodera, Rubén García y Wilbur.

Citas deportivas

El deporte completa el programa festivo con una amplia agenda de competiciones, entre las que destaca la XXX Cursa de Passeig a Passeig, que se celebrará el domingo 15 de marzo. También se incluyen el Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera en la bahía de Santa Eulària y campeonatos de fútbol, pesca deportiva, tiro al plato y natación.