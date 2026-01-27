La crisis de la vivienda en Ibiza, problemas y soluciones, en TEDxIbiza

Ibiza acogerá el próximo jueves 5 de febrero una nueva edición de TEDxIbiza Salon, titulada 'Our Home (Nuestro Hogar)', un espacio de diálogo y reflexión centrado en la crisis de la vivienda que afecta a la isla y a muchos otros territorios. El evento se celebrará en el Ocean Drive Hotel, de 17.30 a 20 horas, y propone mirar el problema desde una perspectiva comunitaria, poniendo el foco en las soluciones.

Este "salón" de TEDxIbiza aborda una cuestión tan delicada como urgente: cómo preservar la vivienda destinada a residentes durante todo el año. Para ello, el encuentro combinará ponencias breves con grupos de conversación interactivos y participativos, en un formato dinámico y colaborativo en el que las personas asistentes no solo escuchan, sino que también dialogan, comparten experiencias y construyen ideas de manera colectiva.

A partir de ejemplos reales, se explorarán modelos como las cooperativas de vivienda, las nuevas formas de convivencia y otros enfoques impulsados por la comunidad que pueden complementar las políticas e iniciativas de vivienda ya existentes en la isla.

Los ponentes

El panel de ponentes estará formado por Marcos Tur, fundador de Espais de Vida, una iniciativa inspirada en modelos europeos que busca retirar vivienda y suelo del mercado especulativo para garantizar usos sociales y vivienda asequible en Baleares; Jesús González Sánchez, socio de la Cooperativa Els Sanadors (S. Coop.), un proyecto de cohousing social para personal sanitario en Ibiza; Sofía Ribas, autora de 'Reimaginando la vivienda en Eivissa' y fundadora de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible, y Carlos Velasco Reguero, arquitecto responsable de diversos proyectos de cooperativas de vivienda en la isla.

La moderación correrá a cargo de Anna Olivia Spenner Hernández, responsable de logística del evento TEDxIbiza y community manager en Business Fights Poverty.

El encuentro se realiza en colaboración con (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y contará con aforo limitado. El Salon se desarrollará íntegramente en español y la entrada es gratuita, aunque ya no quedan entradas disponibles en su web oficial.

Desde la organización recuerdan además que el evento principal de TEDxIbiza tendrá lugar el próximo 14 de marzo, e invitan a reservar las entradas con antelación.