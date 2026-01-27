Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingrid en IbizaParador de IbizaPaco Jémez
instagramlinkedin

El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

Tras 17 años de espera, el Parador de Ibiza, que sirvió de escenario para el videoclip de Ana Mena, abrirá sus puertas en febrero

Un fragmento del vídeo de Ana Mena en el Parador de Ibiza

Un fragmento del vídeo de Ana Mena en el Parador de Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Antes incluso de abrir sus puertas, el Parador de Ibiza ya había quedado ligado a la imagen de una de las artistas españolas más reconocidas del momento. Ana Mena fue la encargada de poner rostro y proyección internacional a este enclave histórico al elegirlo como escenario principal del videoclip de 'Un paso de la Luna', una colaboración con el rapero italiano Rocco Hunt que acabaría convirtiéndola en la "primera embajadora" del Parador de Ibiza.

El anuncio de la inauguración oficial del Parador el próximo 23 de febrero, lanzado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha devuelto ese recuerdo a primer plano. Ahora, después de 17 años de espera marcados por retrasos, obras y dudas sobre cuándo el proyecto sería una realidad, por fin tiene fecha de apertura.

La grabación del videoclip tuvo lugar apenas un año después del inicio de las obras, cuando el edificio todavía mostraba su estado más crudo y fue publicado el 14 de agosto de 2020. Gran parte de los planos se rodaron en el propio Parador, en la zona exterior, donde se aprecian paredes sin restaurar y zonas aún pendientes de pintura.

Las otras zonas de la isla que aparecen en el videoclip

El vídeo no se limita a este enclave. También incluye escenas rodadas en distintos baluartes del castillo de Dalt Vila y frente a s’illa des Bosc, integrando el patrimonio histórico de la capital ibicenca en una narrativa visual marcada por la luz y el paisaje mediterráneo. Ana Mena aparece con una estética sencilla (shorts vaqueros y camiseta de tirantes blanca) que refuerza el tono natural y veraniego del conjunto.

En el vídeo también aparecen otras localizaciones reconocibles, como un conocido hotel de Cala de Bou y Cala Comte, donde el atardecer se convierte en uno de los elementos más destacados del videoclip.

Noticias relacionadas y más

Ibiza, además, ha sido escenario a lo largo de las décadas de numerosos videoclips de artistas nacionales e internacionales. Desde músicos nacidos en la isla como Omar Alcaide o Fernando Costa, hasta estrellas globales como Laura Pausini o el dúo británico Wham!, pasando por exponentes recientes de la música urbana latina como Ozuna o Juan Magán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
  2. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  3. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  4. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  5. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  6. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  7. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  8. Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»

El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

Ya puede solicitarse el 'Cheque Canguro' para la conciliación familiar en Baleares

Ya puede solicitarse el 'Cheque Canguro' para la conciliación familiar en Baleares

El temporal obliga a cancelar algunas conexiones marítimas con Ibiza

El temporal obliga a cancelar algunas conexiones marítimas con Ibiza

Mario Picazo advierte: la borrasca 'Joseph' llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal

Mario Picazo advierte: la borrasca 'Joseph' llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal

Desestiman una reclamación al Consell de Ibiza de 965.600 euros por tutelar tres menores

Desestiman una reclamación al Consell de Ibiza de 965.600 euros por tutelar tres menores

El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

Multa con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches ibicencos

Multa con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches ibicencos

El cabreo de Jémez, ex entrenador de la UD Ibiza, durante un partido ante el Sunderland: "Son situaciones que se dan en el campo"

El cabreo de Jémez, ex entrenador de la UD Ibiza, durante un partido ante el Sunderland: "Son situaciones que se dan en el campo"
Tracking Pixel Contents