El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

Antes incluso de abrir sus puertas, el Parador de Ibiza ya había quedado ligado a la imagen de una de las artistas españolas más reconocidas del momento. Ana Mena fue la encargada de poner rostro y proyección internacional a este enclave histórico al elegirlo como escenario principal del videoclip de 'Un paso de la Luna', una colaboración con el rapero italiano Rocco Hunt que acabaría convirtiéndola en la "primera embajadora" del Parador de Ibiza.

El anuncio de la inauguración oficial del Parador el próximo 23 de febrero, lanzado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha devuelto ese recuerdo a primer plano. Ahora, después de 17 años de espera marcados por retrasos, obras y dudas sobre cuándo el proyecto sería una realidad, por fin tiene fecha de apertura.

La grabación del videoclip tuvo lugar apenas un año después del inicio de las obras, cuando el edificio todavía mostraba su estado más crudo y fue publicado el 14 de agosto de 2020. Gran parte de los planos se rodaron en el propio Parador, en la zona exterior, donde se aprecian paredes sin restaurar y zonas aún pendientes de pintura.

Las otras zonas de la isla que aparecen en el videoclip

El vídeo no se limita a este enclave. También incluye escenas rodadas en distintos baluartes del castillo de Dalt Vila y frente a s’illa des Bosc, integrando el patrimonio histórico de la capital ibicenca en una narrativa visual marcada por la luz y el paisaje mediterráneo. Ana Mena aparece con una estética sencilla (shorts vaqueros y camiseta de tirantes blanca) que refuerza el tono natural y veraniego del conjunto.

En el vídeo también aparecen otras localizaciones reconocibles, como un conocido hotel de Cala de Bou y Cala Comte, donde el atardecer se convierte en uno de los elementos más destacados del videoclip.

Ibiza, además, ha sido escenario a lo largo de las décadas de numerosos videoclips de artistas nacionales e internacionales. Desde músicos nacidos en la isla como Omar Alcaide o Fernando Costa, hasta estrellas globales como Laura Pausini o el dúo británico Wham!, pasando por exponentes recientes de la música urbana latina como Ozuna o Juan Magán.