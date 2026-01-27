El vendaval derriba árboles por toda la isla y parte de un balcón de un edificio

Sant Joan, Sant Josep y Sant Antoni pasaron una noche muy complicada entre el domingo y el lunes debido a los fuertes vientos provocados por la borrasca ‘Ingrid’ por Ibiza. Estas difíciles condiciones meteorológicas causaron multitud de contratiempos a los residentes, principalmente por derribos de árboles sobre las vías públicas.

El municipio de Sant Joan registró un total de 19 incidencias. Según informan desde el Ayuntamiento, la mayoría de ellas «han sido provocadas por la caída de árboles, pero también se han detectado afectaciones a infraestructuras municipales».

El Consistorio informa de que la Policía Local intervino para «resolver de forma inmediata esas incidencias que podían gestionar con sus propios medios, como la retirada de ramas y árboles de pequeñas dimensiones«». Añade que para las actuaciones «que requieren de una mayor capacidad técnica o recursos especializados, se ha contado con la colaboración de los bomberos y de Protección Civil».

Un balcón desprendido

La Policía Local de Sant Antoni; en colaboración con Protección Civil de Sant Antoni, los Bomberos de Ibiza y el servicio de Xarxa Viària; atendió alrededor de 40 incidencias provocadas por el paso del temporal ‘Ingrid’ por el municipio, según detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El comunicado explica que los distintos equipos de emergencia trabajaron de forma coordinada y que las actuaciones se centraron en la retirada de árboles y ramas caídas, el desplazamiento de contenedores y en la caída de chapas, vallas, carteles y señales de tráfico. Asimismo, gestionaron incidencias relacionadas con postes de alumbrado afectados en diferentes puntos del término municipal.

«La mayor parte de las caídas de árboles se produjeron en la zona de Sant Rafel, aunque también se realizaron intervenciones en otros puntos del municipio, como Can Tomàs, Benimussa, es Molí, Cap Negret o en la carretera de Sant Antoni a Santa Agnès», explica el Ayuntamiento.

En la calle Sant Rafel, además, se desprendieron restos del balcón de un edificio, lo que hizo que se alertase al arquitecto municipal para que realizara una valoración técnica del estado de la estructura.

Un árbol caído sobre un muro

En Sant Josep, un árbol privado de grandes dimensiones de un jardín privado se desplomó sobre el muro de otra propiedad en la zona de Platges de Comte a causa de las fuertes rachas de viento. El incidente se produjo durante la madrugada del lunes en la calle ses Gavines y, pese al impacto, no hubo que lamentar daños personales ni materiales.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá esta semana las alertas por viento y mala mar en las Pitiusas, por la borrasca ‘Joseph’. La misma entidad indica que esta tempestad será más grave que ‘Harry’ e ‘Ingrid’ y que provocará rachas de viento que podían alcanzar los 100 kilómetros hora, además de oleaje significativo.