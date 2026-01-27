Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Una toma aérea falsa

Una toma aérea falsa | J.A. RIERA

Una toma aérea falsa | J.A. RIERA

Esta imagen de la Pujada al Puig de Missa podría pasar por una fotografía tomada desde un helicóptero. El hecho de que no sea así da una medida de la exigencia de la célebre prueba de atletismo de Santa Eulària, que hace recorrer a sus participantes unas cuestas muy pronunciadas.

