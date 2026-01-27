El temporal llena los almacenes de los transportistas de Ibiza y retrasa la entrega de material

Si la pasada semana fue una pesadilla para el transporte marítimo debido a la borrasca 'Harry', la que acaba de comenzar no lo será menos tras la entrada de 'Joseph', advierte el presidente de la Asociación de Transportes de la Pimeef, José Raya, quien señala que, debido al temporal, “se están atrasando muchos barcos” que proceden de la Península con productos necesarios para todos los sectores de la isla: “El lunes pasado [19 de enero], ya directamente anularon viajes; el martes solo embarcó el producto perecedero; el miércoles embarcó todo, pero se produjo un colapso que no veas”, al acumularse de repente todo el material que aguardaba en los puertos peninsulares, explica Raya.

Se produce, como consecuencia, una reacción en cadena: al aplazamiento de la llegada de los contenedores desde Valencia o Barcelona, le sucede que los almacenes se encuentren abarrotados, lo cual ocasiona “retrasos en la entrega” a los destinatarios: “Porque el lunes y martes, al no venir nada, se empezó a entregar todo al día siguiente. El miércoles, jueves y viernes vino mucho producto. Y ahora estamos un poco colapsados”.

Almacenes colapsados

No es fácil, indica Raya, “limpiar” los almacenes de todo lo que llegó al final de la semana pasada: “Ahora están llenos. Hay que ir descargando lo que hay, entregarlo todo poco a poco. Lo normal, la operativa normal, es que un día llega el producto, y otra jornada, normalmente la siguiente, se reparta. Pero si hay dos días que no viene y el tercer día viene todo de golpe, el tercero lo único que haces es descargar. Y colapsa el almacén. Y eso siendo la fecha que es, que si esto pasa en abril, no te quiero ni contar”. Lo que más está llegando estos días a la isla es“bastante material de construcción, pues se están haciendo bastantes obras”.

Lo peor llegará el miércoles, con vientos constantes de 60 km/h y ráfagas ¡de 105 kilómetros por hora!

El temporal, tal como anuncia Aemet, proseguirá durante esta semana: “No salimos de una y nos metemos en otra, lo cual provocará que se acumulen los retrasos. Posiblemente vayamos esta semana también un poco mal”, advierte Raya.

Los avisos amarillos y naranjas de Aemet se suceden las próximas jornadas: martes y miércoles, de momento, por mala mar y por viento. Y este será muy, muy fuerte: de 35 kilómetros por hora el martes, con ráfagas de 65 km/h; pero lo peor llegará el miércoles, cuando la alerta sube a naranja y se prevén vientos constantes de 60 km/h y ráfagas ¡de 105 kilómetros por hora! Si el domingo volaron los techos en algunos polígonos, lo del miércoles puede ser incluso peor, si se mantiene este pronóstico.

En ese sentido, José Raya cree que este martes “se presenta complicado”. Por ejemplo, si se cumplen las previsiones meteorológicas adversas de Aemet, cree que la segunda salida del ferri desde Eivissa a Formentera, el de las 12 horas, se adelantará a las 11 horas. Además, la vuelta desde Formentera de las 14 horas se adelantará a las 13 horas. Y por la tarde “el ‘Cap de Barbaria, de Baleària, cancelará todas sus salidas”.