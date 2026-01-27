El temporal se ceba con Ibiza en una noche frenética para emergencias

A las nueve y media de la noche del domingo, en pleno vendaval y con la lluvia arreciando, se desplomaba un árbol en la avenida Ignasi Wallis. No causó daños, pero fue el inicio de una noche frenética en la que bomberos, policías e integrantes de los servicios de emergencia no tuvieron ni un segundo de emergencias. La madrugada fue complicada: lluvia, granizo y fuertes rachas de viento que causaron destrozos en prácticamente todos los municipios.

Estos son los destrozos de 'Ingrid' en una nave comercial de Ibiza / J.A. Riera

La borrasca ‘Ingrid’ se cebó con las Pitiusas, especialmente con Ibiza, según los datos que facilitaba el Centro de Coordinación 112 a primera hora de la mañana. En total, se atendieron 53 incidencias entre las seis de la tarde del domingo y las seis de la mañana del lunes. Y una más entre esa hora y las nueve y media. En el total de Balears el 112 contabilizó 83 incidencias, dos de cada tres de ellas en Ibiza. Las 30 restantes, en Mallorca.

Los bomberos retiran el árbol caído en el centro de Vila. | G. SÁEZ

Uno de los árboles caídos en Formentera. | CIF

La más impactante, sin duda, los techos de algunas naves del poligono Eurocentro (en la salida de Vila hacia Santa Eulària) que salieron volando, aterrizando, en algunos casos, sobre coches estacionados en la zona. El concejal de Limpieza de Vila aseguraba el lunes por la mañana que las placas de metal cortaban y eran un peligro si, con el viento de la mañana, volvían a salir volando. Algunos de los empresarios y trabajadores afectados no querían ni pensar en lo que podría haber pasado si las planchas, en vez de por la noche, hubieran salido volando durante el día, con el aparcamiento y los comercios llenos de gente.

Unas raíces al descubierto en Sant Antoni. | A.S.A.

En la isla, el viento fue el principal detonante de los problemas, con especial impacto en la caída de árboles y en obstáculos que invadieron la calzada, tanto por troncos como por ramas y otros elementos arrastrados. De hecho, la mayor parte de los avisos al 112 por caídas de árboles se concentraron en Ibiza, con 22 casos de un total de 24, y también aquí se registró la mayor parte de incidencias por árboles caídos directamente sobre la carretera, con 15 de un total de 23. La dirección general de Emergencias e Interior activaba a primera hora de la mañana el índice de gravedad 1 del Plan Meteobal en la isla para coordinar la retirada de árboles caídos durante la noche.

Placas solares de Sant Joan, destrozadas por las ramas. | A.S.J.

119 salidas de los bomberos

Los bomberos, además, contabilizaron 119 salidas. Una noche «intensa», según definía el Consell de Ibiza: «El momento de mayor intensidad se produjo a partir de las 21 horas, cuando una fuerte ventada provocó la acumulación de avisos». La mayoría de salidas correspondían a actuaciones por «caídas de carteles, farolas, árboles y otros elementos», señala el Consell, que destacaba la «colaboración» del Parque Insular «con otros servicios, incidencias en instalaciones y servicios diversos de asistencia y saneamiento». El municipio con más salidas fue Santa Eulària, con 37; seguido de Sant Josep, con 34; Sant Antoni, con 23; Vila, con 13, y Sant Joan, con 7», además de otras cinco sin municipio «asignado».

Un árbol desplomado sobre un edificio en Ignasi Wallis, en pleno centro de Ibiza. / G. SÁEZ

Los operarios de Xarxa Viària trabajaron sin descanso desde las 21.30 horas hasta las cinco de la madrugada, centrados en retirar obstáculos de las carreteras: «la EI-200 (carretera de Santa Eulària), la EI-700 (carretera entre Sant Josep y Sant Antoni), la EI-500 (carretera de Santa Agnès), la EI-651 (circunvalación de Sant Antoni), la EI-100 (de Jesús a Cala Llonga) y la EI-900 (de ses Salines)».

J.A. RIERA

A estos problemas se sumaron desprendimientos de elementos urbanos, interrupciones de servicios básicos y algunos avisos por desprendimientos de rocas y situaciones de riesgo. Tanto en Cala Llonga como en Sant Antoni vecinos explicaron que se habían quedado sin luz durante algunos instantes. Además, en la zona del aeropuerto se registró una fuerte tormenta de granizo.

El temporal también afectó a las conexiones marítimas. El puerto de Ibiza se cerró durante unas horas, aunque volvió a operar con normalidad desde las 22.30 horas del domingo, según el balance del 112. Eso sí, este martes la compañía Baleària ya ha anunciado que interrumpe las conexiones con la isla ante la previsión de rachas de viento que podrían alcanzar los cien kilómetros por hora.

Desde primera hora de la mañana todos los ayuntamientos sacaban a sus brigadas a la calle para limpiar y retirar los destrozos ocasionados por la borrasca ‘Ingrid’, que es sólo una avanzadilla del siguiente temporal, ‘Joseph’, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Balears ya adelanta que podría ser aún peor. Lo que se vivió ayer fue una «tregua» entre las dos borrascas.