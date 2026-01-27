Ya puede solicitarse el 'Cheque Canguro' para la conciliación familiar en Baleares

El Govern balear ha abierto el plazo para solicitar el denominado 'Cheque Canguro', una línea de ayudas destinada a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la contratación legal de personal del hogar para el cuidado de menores. Las solicitudes pueden presentarse desde este martes 26 de enero a través de la Sede Electrónica del Govern y permanecerán abiertas hasta el mes de junio, concediéndose las ayudas por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.

Esta subvención permite cubrir hasta 4.000 euros por unidad familiar y cuenta con un presupuesto total de 320.000 euros. La ayuda tiene carácter retroactivo y cubre los gastos derivados de la contratación realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El objetivo del 'Cheque Canguro' es contribuir a los gastos de contratación regular de personal del hogar para el cuidado de menores de hasta 12 años, así como de menores de hasta 18 años en caso de discapacidad. La iniciativa se enmarca en el compromiso del Govern por mejorar las condiciones laborales en el sector de los cuidados y fomentar el empleo regularizado.

Requisitos

Pueden solicitar esta ayuda las personas empadronadas y residentes en Baleares que trabajen a jornada completa, incluidos los contratos fijos discontinuos, y que hayan contratado legalmente personal del hogar dentro de los supuestos establecidos. La convocatoria contempla criterios de prioridad para familias monoparentales, familias numerosas y familias con miembros con discapacidad, que también podrán acceder a la subvención en caso de trabajar a jornada parcial.

La cuantía de la ayuda varía en función de la renta familiar per cápita. Las familias con ingresos inferiores a 20.000 euros pueden recibir una cobertura del 100 % del gasto, mientras que aquellas con rentas entre 20.000 y 29.999 euros podrán acceder a una ayuda del 75 %. En el caso de las familias monoparentales con una renta per cápita inferior a 30.000 euros, la cobertura también puede alcanzar el 100 %. Las rentas iguales o superiores a 30.000 euros quedan excluidas de esta línea de subvención.

Toda la información sobre la convocatoria, así como los formularios necesarios para presentar la solicitud, pueden consultarse en la Sede Electrónica del Govern de les Illes Balears, a través del enlace habilitado para el 'Cheque Canguro'.